Cristina Kirchner despidió al Indio Solari en redes: "Vivir solo cuesta vida"

“Vivir solo cuesta vida”. Con esa frase, tomada de una de las letras más recordadas de Carlos "Indio" Solari , la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner expresó su pesar por la muerte del músico y homenajeó su legado artístico.

El mensaje fue publicado en su cuenta oficial de X pocas horas después de conocerse el fallecimiento del fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La publicación tuvo una rápida repercusión en redes sociales, donde acumuló miles de interacciones y fue compartida tanto por seguidores del artista como por dirigentes y militantes políticos.

La frase elegida por la exmandataria remite a uno de los versos más emblemáticos del repertorio de Solari y suele ser señalada por sus admiradores como una de las expresiones que mejor condensan la impronta poética que marcó buena parte de su obra. De esa manera, Cristina Kirchner se sumó a las numerosas muestras de reconocimiento que despertó la muerte de una de las figuras más influyentes y trascendentes del rock nacional.

La última imagen pública de ambos juntos se conoció el 31 de agosto de 2025, cuando el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota visitó a la exmandataria en el departamento del barrio porteño de Constitución donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

Solari había expresado en varias oportunidades su apoyo a Cristina Kirchner durante los últimos años. En agosto de 2022, en pleno juicio por esta investigación, publicó mensajes en defensa de la entonces vicepresidenta y cuestionó el accionar de la Justicia. “No le han dejado derecho a defenderse”, afirmó en un mensaje de audio difundido por medios afines al kirchnerismo.

Un año después, durante una entrevista concedida a La Garganta Poderosa, el artista volvió a respaldar a la dirigente peronista y advirtió sobre lo que consideraba “un peligro muy grande” en el escenario político argentino.

Su hijo Máximo, actual diputado nacional, viajó hasta el domicilio del cantante en Ituzaingó y buscó hablar con la familia. Acto seguido, el bloque K pidió que el Congreso sea el lugar para el velatorio del "Indio", aunque finalmente fue desestimado por el Gobierno.