El Gobierno rechazó hacer el velatorio del Indio Solari en el Congreso: cuáles son los motivos

El Gobierno nacional rechazó la posibilidad de hacer el velatorio a Carlos "Indio" Solari en el Congreso, luego de hacer una evaluación de seguridad, consignaron fuentes oficiales a MDZ .

El Ministerio de Seguridad hizo una evaluación sobre la factibilidad de hacer una ceremonia con la expectativa de una masiva presencia de seguidores circulando por las instalaciones del palacio legislativo. Sin embargo, las autoridades policiales consideraron que no estaban "dadas las garantías" para realizar un dispositivo de tal magnitud en ese espacio, por lo que desestimaron el pedido, que surgió desde la oposición.

El Ejecutivo, que realiza este viernes un operativo especial en Plaza de Mayo , atribuye esta decisión a una definición "técnica" y de "seguridad" y niegan que no haya habido predisposición para considerar realmente este planteo.

La noticia la confirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , mediante un posteo en X. "Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida", escribió en el inicio de su tweet.

Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida. Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas…

"Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes. Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud", informó.

"Con la mayor y absoluta predisposición, el Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina y donde puedan garantizarse todas las condiciones de seguridad necesarias para una despedida acorde a su legado", agregó Menem.

Tras conocer la noticia del fallecimiento del músico, el diputado nacional de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, se acercó a la casa de Parque Leloir del referente del rock nacional para visitar a su familia.

A los pocos minutos, legisladores de distintos espacios políticos impulsaron pedidos para que el Congreso Nacional pueda albergar una despedida pública. Uno de los pedidos fue formalizado por el diputado Pablo Juliano, dirigente de la UCR, que presentó una nota para poner a disposición de la familia del artista las instalaciones del Palacio Legislativo en caso de que decidan realizar un homenaje abierto al público.

"Presenté una nota ante las autoridades de la Cámara de Diputados para que en el Congreso se pueda dar el último adiós al Indio, si así la familia lo decide. Un artista tan influyente, masivo y popular tiene que poder ser acompañado por la sociedad", expresó el legislador en sus redes sociales.

El escrito de Juliano sostuvo: “La presente petición encuentra fundamento en la extraordinaria relevancia cultural, artística y social que la figura del Indio Solari representa para nuestro país. A lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria, primero como líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y, posteriormente, como artista solista, su obra trascendió el ámbito estrictamente musical para convertirse en una referencia ineludible de la cultura popular argentina”.

“Sus composiciones acompañaron a generaciones enteras de argentinos y argentinas, constituyéndose en una expresión artística capaz de interpelar distintas realidades sociales de nuestro tiempo. Su legado forma parte del patrimonio simbólico y cultural de la Nación, habiendo dejado una huella indeleble en la música, la literatura y la identidad colectiva de millones de personas”, añadió.

A su vez, se conoció que desde el bloque Unión por la Patria, a través de Germán Martínez, junto a Paula Penacca y Cecilia Moreau, también impulsaron gestiones con el mismo objetivo.

"En este contexto de conmoción, le solicitamos formalmente que ponga a disposición de la familia y allegados del artista las instalaciones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a fin de posibilitar la realización de su ceremonia de despedida y velorio. Consideramos que el Congreso, como ámbito de representación de todos los argentinos, es el espacio adecuado para que la ciudadanía pueda brindarle su último adiós a un ídolo tan querido", argumentaron.