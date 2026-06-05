El Gobierno dispone de un operativo de seguridad en Plaza de Mayo por la marcha por el Indio Solari y no dictará un día de duelo

El Gobierno nacional dispone de un operativo de seguridad en Plaza de Mayo a partir de una autoconvocatoria de los seguidores de Carlos "Indio" Solari, quien falleció este viernes a los 77 años.

De acuerdo con fuentes oficiales que consultó MDZ , el Ejecutivo prevé colocar vallados metálicos que interrumpirán el tránsito de la Avenida Rivadavia y de la Avenida Hipólito Yrigoyen, tal como sucede en otras manifestaciones frente a la Casa Rosada. A su vez, toda la plaza también estará interrumpida por vallas, que permanecen desde hace dos años dividiendo dos el espacio público.

El objetivo es evitar que las personas que se concentren en el centro porteño se agolpen frente a la reja del acceso a la Casa de Gobierno. A su vez, se realizarán otros cortes preventivos en las adyacencias de Balcarce 50.

En tanto, funcionarios que responden al presidente precisaron que Javier Milei no prevé dictar un día de duelo al cantante.

Hay pocos casos de decretos por día de duelo a artistas. Uno de los antecedentes más relevantes fue el de Leonardo Favio. Tras su fallecimiento en noviembre de 2012, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso tres días de duelo nacional y lo destacó como un "verdadero representante de la cultura nacional".

Dos años después, en septiembre de 2014, el Gobierno nacional decretó dos días de duelo por la muerte de Gustavo Cerati. El exlíder de Soda Stereo fue definido en el decreto oficial como una "leyenda del rock nacional" y una de las personalidades más trascendentes de la música iberoamericana.

Más recientemente, en septiembre de 2020, el presidente Alberto Fernández dispuso un día de duelo nacional por el fallecimiento de Quino, creador de Mafalda.

Milei dispuso pocas veces día de duelo desde que asumió. El primer caso ocurrió en febrero de 2025, cuando el Gobierno decretó dos días de duelo nacional por el asesinato de Shiri Bibas y de sus hijos Ariel y Kfir Bibas, integrantes de una familia argentino-israelí que había sido secuestrada por Hamas durante el ataque del 7 de octubre de 2023.

Pocas semanas después, en marzo, el Presidente dispuso tres días de duelo nacional por las víctimas del temporal y las inundaciones que azotaron Bahía Blanca y localidades cercanas. La medida fue adoptada tras la muerte de numerosas personas y los graves daños provocados por el fenómeno climático.

El duelo más extenso de la gestión libertaria llegó en abril de 2025, con el fallecimiento del papa Francisco. Mediante el Decreto 277/2025, el Gobierno declaró siete días de duelo nacional en todo el país y destacó la figura del primer pontífice argentino como un referente mundial de la Iglesia Católica y un líder espiritual de alcance global.