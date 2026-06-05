Muerte del Indio Solari: el cuerpo fue trasladado a la morgue para las primeras pericias

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El comunicado oficial sobre la muerte del Indio Solari que confirmó cómo será la despedida al artista

La cuenta de Instagram del cantante (@Indiosolarioficial) compartió un emotivo comunicado para despedirlo y brindar detalles sobre cómo serán su último adiós. "La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio- su cuerpo, su manifestación física- ya no está", dice la primera parte del texto.

Asimismo, adelantaron que próximamente se darán a conocer los detalles de un homenaje abierto para quienes deseen darle el último adiós. "Lo despedirá su familia ahora, en la intimidad que merece. Y en breve les informaremos dónde se realizará la despedida pública, para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también", indicaron en el posteo.

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