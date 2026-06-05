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Muerte del Indio Solari: el cuerpo fue trasladado a la morgue para las primeras pericias

El mítico cantante argentino falleció este viernes a sus 77 años. Tenía Parkinson y se había retirado de los escenarios en 2017.

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Carlos el "Indio" Solari murió este viernes a los 77 años. Fue el legendario líder y vocalista de la mítica banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El emblemático cantante argentino tenía Parkinson y se había retirado de los escenarios en 2017. Falleció en su domicilio de Parque Leloir, ubicado en Ituzaingó.

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Trasladaron el cuerpo de Solari a la morgue

Pasadas las 13:30, la Policía Científica trasladó el cuerpo de Carlos Solari a la morgue de Ituzaingó, donde se realizará la autopsia.

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Piden que se abra el Congreso para darle el último adiós al Indio Solari

El diputado nacional Pablo Juliano presentó una nota ante las autoridades de la Cámara de Diputados para "se pueda dar el último adiós al Indio, en el Congreso, si así la familia lo decide". "Un artista tan influyente, masivo y popular tiene que poder ser acompañado por la sociedad", expresó Juliano.

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MDZ habló con los fanáticos que fueron a despedir al Indio Solari

Los testimonios de los fanáticos del Indio Solari

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El comunicado oficial sobre la muerte del Indio Solari que confirmó cómo será la despedida al artista

La cuenta de Instagram del cantante (@Indiosolarioficial) compartió un emotivo comunicado para despedirlo y brindar detalles sobre cómo serán su último adiós. "La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta. Nuestro amado Indio- su cuerpo, su manifestación física- ya no está", dice la primera parte del texto.

Asimismo, adelantaron que próximamente se darán a conocer los detalles de un homenaje abierto para quienes deseen darle el último adiós. "Lo despedirá su familia ahora, en la intimidad que merece. Y en breve les informaremos dónde se realizará la despedida pública, para que todos y todas los que lo amaron puedan despedirse también", indicaron en el posteo.

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Indio Solari Instagram
El comunicado oficial en la cuenta del Indio Solari.

El comunicado oficial en la cuenta del Indio Solari.

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Los detalles de cómo encontraron al Indio Solari

Este viernes, su cuidadora encontró al célebre artista sin vida, cerca de las 8 de la mañana en su vivienda en Parque Leloir. Según trascendió, la mujer llegó al docimilio para iniciar su jornada laboral acompañando a Solari, y fue entonces cuando lo vio tirado en la zona del patio, a metros de su pileta.

Tras verlo en esa situación, llamó al equipo privado de emergencias médicas del Indio Solari. Los profesionales habrían notado que el músico sufrió un golpe en la cabeza. Luego, constataron su fallecimiento.

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El Indio Solari y el fútbol: el día que reveló por qué se hizo hincha de Boca y no de River

En 2019, en una de sus charlas con el periodista Marcelo Figueras para su autobiografía, Recuerdos que mienten un poco, el icónico cantante reveló el motivo por el cual se hizo hincha de Boca y no de River. Ademas, también reconoció que muchas personas quisieron hacerlo hincha de otro equipo, pero que no lo consiguieron: “De chico los vecinos me regalaban camisetas de fútbol, para que me hiciese de unos u otros. Yo usé siempre la de Boca. Por los colores, ante todo; la blanca con la banda roja nunca me tiró bola”, reconoció y aprovechó para tirarle un palito al Millonario.

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El comunicado de la AFA por la muerte del Indio Solari

"El fútbol argentino despide al Indio Solari, una voz que se volvió bandera popular", se puede leer en el título del comunicado que publicó la Asociación de Fútbol Argentino tras la partida del cantante.

En el texto, la AFA reconoció que la obra de Carlos Solari "acompañó durante décadas a millones de argentinos y encontró en el fútbol uno de sus escenarios más singulares".

"Pocas veces un artista logró una conexión tan profunda con el universo futbolero. Melodías, frases y estribillos nacidos de su pluma fueron adoptados por hinchadas de todos los colores, que los transformaron en cantitos, homenajes y expresiones de pertenencia. En cada rincón del país, la obra del Indio encontró una segunda vida entre bombos, banderas y gargantas encendidas, acompañando alegrías, desahogos y sueños colectivos", expresaron.

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El comunicado oficial de la AFA.

El comunicado oficial de la AFA.

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Máximo Kirchner llegó a la casa del Indio Solari en Ituzaingó y sorprendió a los fans

Este viernes, Máximo Kirchner llegó a la casa del artista, ubicada en el barrio de Parque Leloir, en partido bonaerense de Ituzaingó. De acuerdo pudieron captar las cámaras de televisión que están en el lugar, el diputado nacional le insistió al personal policial que se encontraba resguardando la zona.

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Maximo Kirchner Indio Solari Casa

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La despedida de un funcionario de Javier Milei al Indio Solari en redes: "Su obra perdurará para siempre"

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, se pronunció sobre la muerte del emblemático musico, que fue sumamente crítico de la gestión libertaria.

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, publicó un mensaje en redes sociales en el que destacó el legado artístico del fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. “Su obra perdurará para siempre en la historia del rock nacional. QEPD”, escribió.

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Murió el Indio Solari: las imágenes de los "ricoteros" alrededor de su casa

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Casa Indio Solari

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Ahogamiento, complicaciones por Parkinson y muerte natural: cómo falleció el Indio Solari

Mientras continúa la conmoción por la muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari en su residencia de Parque Leloir, los informes preliminares de las autoridades indicaron que el fallecimiento ocurrió por ahogamiento. Sin embargo, se aclaró que este episodio no fue accidental, sino una "cuestión fisiológica" derivada directamente del Parkinson que padecía el músico.

Según la información del parte policial difundida por el programa Desayuno Americano, la causa oficial del deceso se caratuló como muerte natural. El tipo de complicaciones que sufría Solari son propias del cuadro clínico avanzado de la enfermedad, lo que permitió a los médicos certificar el hecho como natural.

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Los fanáticos de Los Redondos se autoconvocaron en Plaza de Mayo para despedir al Indio Solari

Miles de seguidores de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de Indio Solari se autoconvocaron para realizar una "Misa Ricotera" en Plaza de Mayo. El encuentro está previsto para este viernes a las 18 y surgió de manera espontánea a través de las redes sociales, donde los fanáticos comenzaron a organizar una despedida colectiva para una de las figuras más influyentes del rock nacional.

La convocatoria busca homenajear al músico con banderas, canciones y el tradicional espíritu ricotero que acompañó durante décadas cada presentación de Los Redondos. La reunión se produce luego de que se conociera la noticia de su fallecimiento, un hecho que generó una profunda conmoción en el mundo de la música y entre varias generaciones de seguidores que encontraron en sus letras una marca indeleble de la cultura popular argentina.

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El doloroso mensaje de Skay Beilinson tras enterarse de la muerte del Indio Solari: "Es un día muy triste"

Skay Beilinson compartió una conmovedora carta en su cuenta de Instagram para despedir al Indio Solari e hizo un importante anuncio.

"Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor", dice la primera parte del posteo del guitarrista.

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La última reflexión del Indio Solari sobre la muerte: "Es una gloria que te excede"

En su última entrevista, el Indio Solari habló de la muerte, la poesía y el presente. Las frases que hoy cobran un significado especial.

"No sé cómo abarcar la muerte, es como una gloria que te excede", expresó durante la entrevista.

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Murió el Indio Solari: así lo comunicó Marío Pergolini y la fuerte decisión que tomó en vivo

Mario Pergolini anunció la muerte del Indio Solari al aire, se mostró conmocionado y decidió tomar una importante medida.

Visiblemente afectado, el conductor interrumpió la programación para comunicar la noticia. "Falleció el Indio Solari. Reiteramos, falleció el Indio Solari, que en paz descanse", expresó al aire, en un mensaje que rápidamente se viralizó entre los seguidores del histórico músico.

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Operativo en la casa del Indio Solari tras su muerte: llegaron policías de forma "preventiva"

La casa donde habría muerto este viernes Carlos Alberto "Indio" Solari, ubicada en la calle General José Aguirre, Ituzaingó, recibió a efectivos policiales en las últimas horas. Según trascendió, desde la UFI 2 Ituzaingó apuntaron a una causa de muerte natural a raíz del Parkinson que padecía.

Por directivas de dicha UFI, patrulleros de la Policía Bonaerense se trasladaron a la residencia de Parque Leloir, de manera preventiva, ya que se espera la llegada de fanáticos del cantante. Sin embargo, se informó que "no esperan incidentes".

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