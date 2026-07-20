Alejandro Fantino explotó en vivo contra un exfutbolista tras un desubicado comentario a su compañera: "Andate"

En medio del análisis por la final del Mundial 2026, Alejandro Fantino vivió un momento de máxima tensión durante una emisión de Llenos de mística, el programa de streaming de El Observador de Uruguay. El conductor terminó enfrentándose en vivo al exfutbolista y entrenador Juan Ramón Carrasco luego de que este realizara un comentario que generó el rechazo del equipo.

Mientras conversaban sobre fútbol, Carrasco intentó introducir un chiste: "Hay tres mujeres en la playa. Una en tanga, una malla entera y la otra, digamos, en hilo dental". De inmediato, el periodista intentó frenarlo y le sugirió cambiar de tema, mientras Sofía Romano también intervino para marcar su desacuerdo: "Dale, vamos a hablar de fútbol, se acaba de jugar una final del mundo".

Estos fueron los polémicos comentarios de Juan Ramón Carrasco Lejos de dar marcha atrás, el exdeportista siguió adelante con el relato. "Voy a seguir", advirtió antes de completar el chiste. "Las tres toman helado. Una lo saborea con la lengua, la otra lo va comiendo de a poco y la tercera se lo mete todo en la boca. ¿Cuál de las tres es la casada?", dijo Carrasco. La situación incomodó a la comunicadora, que reaccionó con firmeza: "Dejemos de hablar pelotudes, yo acá vine a hablar de fútbol y no de chistes de Jaimito. Dale, vamos a jugar, dale..."

La discusión escaló cuando Juan Ramón Carrasco respondió con un comentario dirigido a la panelista: "Ah bueno, se ve que está chica está mal atendida". La frase provocó una inmediata réplica de Romano, quien cuestionó sus dichos: "Me está diciendo mal cog..., la típica reacción de los machistas y los retrógrados cuando no tienen un argumento para hablar de fútbol".

Juan Ramón Carrasco quedó muy mal parado. Captura de pantalla Youtube El Observador. Ante el clima que se había generado, Fantino tomó la palabra y decidió ponerle fin a la situación: "Lo estuve pensando bien, Carrasco, escuchame, dijiste una pelotudez, hermano, estuviste muy mal, te fuiste al pasto y te voy a pedir que te vayas porque si no te vas vos, me voy yo".