El emotivo mensaje de Semilla Bucciarelli tras la muerte del Indio Solari: "Buen viaje"

La muerte de Carlos "Indio" Solari sigue generando conmoción en el mundo del rock argentino y, con el correr de las horas, continúan apareciendo mensajes de despedida de quienes compartieron con él algunos de los capítulos más importantes de su carrera.

Uno de ellos fue Guillermo "Semilla" Bucciarelli , histórico bajista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien utilizó sus redes sociales para expresar el dolor que le provocó la partida del cantante y compositor. El músico publicó un breve pero profundo mensaje que rápidamente se viralizó entre los fanáticos ricoteros.

A través de una publicación en Facebook, Semilla escribió: "Lamento mucho no haber podido despedirme y darte un abrazo... Buen viaje..." .

La frase, cargada de emoción y sencillez, conmovió a miles de seguidores de Los Redondos, quienes interpretaron sus palabras como una muestra del afecto que sobrevivió al paso de los años y a la distancia que mantuvieron muchos de los integrantes de la banda tras la separación definitiva del grupo.

Un vínculo marcado por una etapa irrepetible

Bucciarelli formó parte de la etapa más emblemática de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, acompañando al Indio durante el crecimiento de una banda que pasó de los pequeños escenarios del circuito alternativo a convertirse en el fenómeno más convocante de la historia del rock argentino.

Junto a Skay Beilinson, la Negra Poli, Sergio Dawi, Walter Sidotti y otros integrantes fundamentales, Semilla fue una pieza clave en la construcción de una identidad artística que trascendió generaciones y continúa vigente hasta la actualidad.

La muerte del Indio a los 77 años provocó una ola de homenajes de músicos, periodistas, artistas y fanáticos en todo el país.

Las despedidas que conmueven al universo ricotero

El mensaje de Semilla se suma a otras despedidas de figuras estrechamente ligadas a la historia de Los Redondos. Entre ellas se destacó la de Skay Beilinson, quien definió al cantante como un "querido amigo" y le deseó un "buen viaje" en una publicación que emocionó a los seguidores de la banda.

Cada uno de esos mensajes refleja el impacto que tuvo la noticia dentro de una comunidad artística y cultural que encontró en la obra del Indio una referencia ineludible durante más de cuatro décadas.

El adiós a una leyenda

Aunque breve, la publicación de Semilla Bucciarelli logró sintetizar el sentimiento de muchos de quienes compartieron parte de su vida con el Indio Solari: la tristeza por la despedida y el deseo de haber tenido una última oportunidad para abrazarlo.

Mientras continúan los homenajes y las muestras de afecto en todo el país, las palabras del histórico bajista quedaron como uno de los testimonios más sentidos de una jornada que quedará marcada para siempre en la historia del rock nacional.