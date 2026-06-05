Qué es el Parkinson, la enfermedad que padecía el Indio Solari

Este viernes y a sus 77 años falleció Carlos Alberto Solari, popularmente conocido como Indio Solari , emblema del rock argentino. La noticia conmocionó profundamente a los fans y al país entero.

En las últimas horas, los informes preliminares indicaron que el fallecimiento ocurrió por ahogamiento . Sin embargo, se aclaró que este fue por una "cuestión fisiológica" derivada directamente del Parkinson que padecía el músico hace varios años.

El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa crónica que afecta el sistema nervioso central y que se caracteriza por la pérdida progresiva de células nerviosas , particularmente en la región del cerebro que controla el movimiento.

Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común después del Alzheimer. En todo el mundo, se estima que alrededor de seis millones de personas viven con Parkinson.

Temblor en las manos, los brazos, las piernas, la mandíbula y la cara.

Rigidez muscular.

Lentitud en el movimiento.

Problemas de equilibrio y coordinación.

Con el tiempo, los síntomas pueden empeorar y pueden incluir cambios en la postura, disminución de la expresión facial, dificultad para hablar y tragar, problemas de memoria y cognitivos, depresión y ansiedad. También pueden surgir síntomas no motores, como trastornos del sueño, pérdida del olfato, problemas gastrointestinales y sudoración excesiva.

Es importante tener en cuenta que no todas las personas que experimentan estos síntomas tienen enfermedad de Parkinson y que la presencia de uno o varios de ellos no necesariamente indica la enfermedad. Sin embargo, si una persona experimenta síntomas que afectan significativamente su vida cotidiana, es relevante buscar atención médica.

La enfermedad del Parkinson no tiene cura, pero los síntomas pueden ser tratados con medicamentos, terapia física y ocupacional, cambios en el estilo de vida y, en algunos casos, cirugía.