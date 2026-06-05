Despedida del Indio Solari: confirmaron la fecha del velatorio, pero descartaron el Congreso

La multitudinaria despedida a Carlos "el Indio" Solari se llevará a cabo este sábado , aunque los fanáticos y la sociedad en general aún aguardan la confirmación oficial del lugar donde podrán darle el último adiós. Lo que sí es una certeza absoluta, comunicada en las últimas horas, es que los restos del legendario músico no serán velados en el Congreso de la Nación.

La confirmación de esta negativa llegó de la mano de Martín Menem, presidente de la Cám ara de Diputados . A través de sus redes sociales, el legislador explicó que la decisión se tomó luego de evaluar la situación en conjunto con las autoridades del Gobierno y del propio Poder Legislativo. Por otro lado, la familia comunicó el día de velatorio por redes sociales.

A través de las redes oficiales del artista, su familia comunicó que el sábado 6 de junio será el día para despedirlo y también fue descartado el Parque Leloir para realizar el último adiós.

"La despedida del Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar (que no será en Parque Leloir) , se los haremos saber. Gracias por el amor y la paciencia", expresaron mediante Instagram.

En la búsqueda de un espacio

"Se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud", detalló Menem en su cuenta de la red social X.

martin menem Martín Menem vía X. X / Martín Menem

Menem llevó tranquilidad al asegurar que el Estado está brindando apoyo logístico al círculo íntimo del artista. "El Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina", señaló el presidente de la Cámara baja.

El objetivo principal de esta coordinación es encontrar a la brevedad un predio donde "puedan garantizarse todas las condiciones de seguridad necesarias para una despedida acorde a su legado". Se espera que en las próximas horas la familia anuncie oficialmente el recinto elegido para el velatorio de este sábado, que promete ser una de las movilizaciones populares más grandes de los últimos años.