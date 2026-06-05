La despedida de un funcionario de Javier Milei al Indio Solari en redes: "Su obra perdurará para siempre"

Un referente del Gobierno de Javier Milei despidió a Carlos “Indio” Solari tras conocerse su muerte a los 77 años, pese a los fuertes cruces que el músico mantuvo con la gestión libertaria durante los últimos años.

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, publicó un mensaje en redes sociales en el que destacó el legado artístico del fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota . “ Su obra perdurará para siempre en la historia del rock nacional . QEPD”, escribió.

En mayo de 2024, el fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota había afirmado que “hay un loco de Presidente” y admitió que nunca imaginó que “un tipo con una motosierra” pudiera ganar una elección. La respuesta llegó de parte de Manuel Adorni , entonces vocero presidencial, quien le pidió que se “llame a silencio” y sostuvo que “promover que un gobierno caiga me parece una barbaridad”.

Las críticas continuaron meses más tarde. Durante una entrevista con el periodista Pedro Rosemblat, Solari comparó a Milei con el “flautista de Hamelín”, aseguró que los militantes libertarios “son los peores trolls, no tienen ninguna coherencia” y afirmó que “las fuerzas populares ya deberían estar en otra presencia, porque nos están cagando en la cara”.

En sus críticas, Solari apuntó además contra el estilo personal del mandatario. "Milei muestra un estado de exaltación border" y "le pone el histrionismo que no le pone nadie", afirmó al referirse a las apariciones públicas del Presidente.

En ese marco, cuestionó algunos de sus gestos políticos y llegó a calificar de "sobreactuación" una de sus visitas al Muro de los Lamentos en Israel.

El artista también se mostró escéptico respecto del fenómeno político que llevó a Milei a la Presidencia. "Nunca pensé que un tipo con una motosierra pudiera ser jefe de Estado y pasar todos los filtros", declaró, al analizar el resultado electoral de 2023. Asimismo, consideró que la propuesta libertaria no representaba una novedad histórica, sino una reedición de experiencias económicas previas: "Pensar que este gobierno neoliberal es nuevo... yo la he vivido tres veces antes".