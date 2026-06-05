El Indio Solari y el fútbol: el día que reveló por qué se hizo hincha de Boca y no de River

La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari a los 77 años provocó una profunda conmoción en el mundo de la música, la cultura y también en el fútbol argentino. El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que en los últimos años convivía con el Parkinson y mantenía un perfil cada vez más reservado, nunca ocultó su pasión por el deporte y entrados los años 2000 decidió confesar su fanatismo por Boca , que hasta ese momento no expresaba públicamente.

Nacido en Concordia y criado en La Plata, Solari siempre estuvo ligado a la cultura platense, aunque futbolísticamente su corazón pertenecía al Xeneize, club del cual fue hincha desde muy joven. ¿Pero cómo fue que simpatizó con el cuadro azul y oro?

En 2019, en una de sus charlas con el periodista Marcelo Figueras para su autobiografía, Recuerdos que mienten un poco, el icónico cantante reveló el motivo por el cual se hizo hincha de Boca y no de River. Ademas, también reconoció que muchas personas quisieron hacerlo hincha de otro equipo, pero que no lo consiguieron: “De chico los vecinos me regalaban camisetas de fútbol, para que me hiciese de unos u otros. Yo usé siempre la de Boca . Por los colores, ante todo; la blanca con la banda roja nunca me tiró bola”, reconoció y aprovechó para tirarle un palito al Millonario.

A su vez, el Indio Solari también recordó su relación con el fútbol desde muy joven: los partidos que jugaba en el barrio, su firmeza a la hora de defender. “Yo tiraba buenos centros, pero ante todo era amigo de los que jugaban bien y por eso me metían en sus equipos. Fui un buen marcador. Ahora, ojo: no pasaba diez metros de la mitad de la cancha, porque no me gustaba entrenar. Era sucio para jugar, no pegaba fuerte pero te sacudía el tobillo todo el primer tiempo y en el segundo ya no podías correr”.

Por otro lado, el Indio dio a conocer por qué no iba a las canchas de fútbol para disfrutar del fútbol y de Boca en el lugar de los hechos: "Soy fóbico a las multitudes, a mí me gusta estar arriba del escenario. Pero no voy a ver a nadie. ¿Así, a un estadio? Ni en pedo. Dos mil ya me parece un delirio. Sesenta mil, ni hablar. No, lo miro por televisión. Se ve muy bien hoy en día… Te lo repiten, te lo dan de distintos lados. Yo soy un tipo muy moderno, muy virtual, muy de la televisión y la pantalla…”, explicó.

El Indio Solari y su devoción por Juan Román Riquelme

Entre sus grandes ídolos aparecía Juan Román Riquelme, por quien manifestó admiración en reiteradas oportunidades y con quien incluso llegó a construir una relación personal. En una entrevista con El Canciller en octubre de 2025, el Indio respaldó públicamente la gestión de Riquelme al frente de Boca y destacó sus valores personales. “Román es alguien a quien quiero mucho, me parece un tipo con códigos”, afirmó entonces. Además, reveló que habían compartido encuentros fuera del ámbito futbolístico y lo definió como una persona “muy inteligente y honesta”.

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Sus elogios hacia el actual presidente de Boca no quedaron allí. En aquella charla sostuvo que, independientemente de sus capacidades administrativas, Riquelme representaba una referencia ética para la institución. “Que se haga responsable de la parte ética del club me parece que está haciendo lo correcto”, expresó el músico.

Un año antes, en 2024, el Indio Solari había ido aún más lejos al comparar a Riquelme con dos leyendas del fútbol argentino como Diego Maradona y Lionel Messi. Para el artista, el talento del exenganche ocupaba un lugar especial: “Está bien Maradona y Messi, pero el mediocampista que tiene pase y también entra y patea… Román ha sido un jugador estupendo”, había señalado.

Con su partida, se apaga una de las voces más influyentes de la historia del rock nacional. Sin embargo, además de su legado musical, quedan también sus reflexiones sobre el fútbol, su amor por Boca y su admiración por Riquelme, una relación que trascendió la pelota y que hoy vuelve a tomar relevancia en medio de la despedida a una figura irrepetible de la cultura argentina.