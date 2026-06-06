Las misas que valían millones de dólares: cómo el Indio Solari amasó una fortuna que siempre mantuvo en las sombras

La muerte del Indio Solari a los 77 años no solo provocó una conmoción en el mundo del rock argentino. También volvió a poner sobre la mesa una pregunta que durante décadas acompañó al artista y que él mismo evitó responder: cómo logró convertirse en uno de los músicos más ricos del país sin seguir los caminos tradicionales de la industria.

Alejado de la televisión, de las grandes campañas publicitarias y de la exposición constante en los medios, Solari construyó un modelo de negocio tan singular como exitoso. Su carrera se desarrolló bajo una lógica de independencia artística y económica que terminó convirtiéndolo en un caso prácticamente único dentro de la música argentina.

Diversos relevamientos periodísticos lo ubicaron durante años entre los artistas con mayor patrimonio del país. Entre ellos, una publicación de Forbes Argentina lo señaló como el músico argentino con mayor fortuna estimada, por encima de nombres históricos y contemporáneos de enorme popularidad. Aquellas estimaciones calculaban que su patrimonio podía superar ampliamente los 20 millones de dólares, aunque el propio Solari siempre rechazó esas cifras y cuestionó públicamente los cálculos difundidos sobre su riqueza.

La historia económica del Indio resulta inseparable de la historia artística de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota . Desde fines de los años setenta, la banda construyó una relación con el público basada en la distancia respecto de los circuitos tradicionales de promoción.

Mientras buena parte del rock nacional buscaba espacio en radios, canales de televisión y festivales masivos, Los Redondos desarrollaron un fenómeno propio. La escasez de entrevistas, el hermetismo de sus integrantes y una identidad artística cuidadosamente protegida terminaron generando una comunidad de seguidores con niveles de fidelidad poco frecuentes en la industria cultural.

Cuando la banda se separó en 2001, muchos creyeron que el fenómeno perdería fuerza. Ocurrió exactamente lo contrario. Solari inició una nueva etapa junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y consiguió trasladar intacto el vínculo con su público.

El negocio detrás de las "misas ricoteras"

La principal fuente de ingresos del Indio fueron sus recitales. A diferencia de otros artistas que sostenían largas giras con decenas de fechas por año, Solari apostó a pocos shows, pero de convocatoria gigantesca.

Ese esquema tenía varias ventajas. La expectativa crecía durante meses, la demanda de entradas se disparaba y cada presentación se transformaba en un acontecimiento nacional. Miles de fanáticos viajaban desde distintos puntos del país para participar de lo que terminó siendo conocido como la "misa ricotera".

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Con el correr de los años, las cifras de asistencia alcanzaron niveles extraordinarios para el mercado argentino. Los recitales de Junín, Mendoza, Tandil, Gualeguaychú y, especialmente, Olavarría, reunieron a multitudes capaces de generar millones de dólares únicamente mediante la venta de entradas.

Según distintas estimaciones periodísticas, algunos de esos espectáculos superaron holgadamente los cinco millones de dólares de facturación. El caso más emblemático fue el de Olavarría en 2017, considerado por muchos como el punto máximo de convocatoria de la carrera solista del músico.

Olavarría, el recital que mostró la dimensión económica del fenómeno

El show realizado en marzo de 2017 expuso la enorme capacidad de movilización que conservaba el artista. Con cientos de miles de personas desplazándose hacia la ciudad bonaerense, el evento se transformó en uno de los más multitudinarios de la historia del rock argentino.

Las estimaciones realizadas tras el recital ubicaron la facturación por venta de entradas en torno a los diez millones de dólares. Incluso considerando costos operativos elevados —logística, sonido, iluminación, seguridad, asistencia médica y alquiler del predio— los márgenes económicos seguían siendo extraordinarios para los estándares locales.

Más allá de la tragedia que terminó marcando aquella presentación, el episodio dejó al descubierto la potencia comercial de una marca artística construida durante décadas prácticamente sin publicidad convencional.

El valor de un catálogo que sigue generando ingresos

Los recitales fueron apenas una parte de la ecuación. La otra gran fuente de valor está en el catálogo musical acumulado durante más de cuatro décadas.

Las canciones grabadas junto a Los Redondos continúan siendo escuchadas por millones de personas cada año. Temas como Ji ji ji, Un ángel para tu soledad o La bestia pop mantienen una vigencia notable en plataformas digitales.

A eso se suman los discos editados durante su etapa solista, entre ellos El tesoro de los inocentes y El ruiseñor, el amor y la muerte, que continúan generando regalías.

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Si bien no existen datos públicos sobre cuánto percibía exactamente Solari por las reproducciones digitales, especialistas de la industria coinciden en que un catálogo con cientos de millones de escuchas representa una fuente constante de ingresos que se mantiene incluso después del retiro de los escenarios.

Una fortuna envuelta en misterio

Uno de los aspectos más llamativos de la trayectoria del Indio fue su permanente rechazo a hablar de dinero. Cada vez que aparecían estimaciones sobre su patrimonio, el músico respondía con incomodidad o directamente desmentía las cifras.

Esa actitud contribuyó a alimentar el misterio. A diferencia de otros artistas que exhiben contratos, inversiones o negocios paralelos, Solari siempre mantuvo un perfil extremadamente reservado respecto de sus finanzas.

Sin embargo, la combinación de recitales multimillonarios, derechos de autor, regalías editoriales y reproducción constante de su obra permite comprender por qué distintos relevamientos lo ubicaron durante años en la cima del ranking patrimonial del rock argentino.

El legado económico de una leyenda

Con la desaparición física del Indio Solari se abre ahora una nueva etapa. La obra artística permanece activa, sus canciones siguen generando reproducciones y el interés por su figura parece incluso haberse multiplicado.

El patrimonio construido a lo largo de décadas pasará a formar parte de la administración de su legado, mientras que sus grabaciones, derechos de autor y marcas asociadas continuarán produciendo valor económico.

La historia del Indio demuestra que, en ocasiones, la rentabilidad no depende de la exposición permanente ni de la lógica tradicional del espectáculo. Solari edificó una carrera basada en la escasez, el culto y la fidelidad absoluta de su público. Y fue justamente esa fórmula, tan difícil de replicar como de medir, la que terminó convirtiéndolo en uno de los artistas más poderosos e influyentes que dio la música argentina.