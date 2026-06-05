Conmoción por la muerte del Indio Solari: los artistas despidieron al cantante en redes sociales

La muerte del Indio Solari conmocionó a un país entero y al mundo del rock nacional, con el fallecimiento del cantante, se va una enorme parte de la cultura. Los artistas se mostraron compungidos en redes sociales y le dedicaron cálidos mensajes.

Fue su cuidadora quien encontró el cuerpo de Solari en las inmediaciones de la pileta que tenía en su vivienda ubicada en Parque Leloir. Según trascendió, la mujer llegó al docimilio para iniciar su jornada laboral acompañando a Solari, y fue entonces cuando lo vio tirado en la zona del patio, a metros de su pileta.

Lali Espósito, fue una de las primeras figuras que se expresó en redes publicando una imagen del rostro del artista junto a la canción Todo un Palo. En un show pasado, la artista interpretó Vencedores Vencidos y él no dudó en compartilo en su cuenta de Instagram.

El posteo de Ciro Martínez por la muerte del Indio Solari

"El Indio fue sin dudas uno de los más grandes poetas que dio el Rock nacional. Su poesía, repleta de frases inmortales, y a la vez compleja, llegó al corazón de la gente como pocas veces ocurre", escribió el cantante. Además, agregó que "Formó uno de los dúos creativos más prolíficos de la historia y su obra sin duda nos acompañará por siempre".

Captura de pantalla 2026-06-05 152036 Ciro conmovido por la partida del Indio Solari. Instagram: @ciroylospersasoficial.

Juanse se expresó tras el fallecimiento del Indio Solari

Juanse fue otro de los artistas que compartió una publicación para despedir al Indio Solari: "La partida de un pionero es siempre triste en todas las disciplinas, en la música se siente la ausencia después que el tiempo tapa la noticia, su música trascenderá en todo el cosmos popular como lo que fue, es y será, el representante más honesto de sus propias convicciones.

Captura de pantalla 2026-06-05 152134 El sentido posteo de Juanse. Instagram: @solojuanse.

La publicación de Nicki Nicole tras la muerte del Indio Solari

Nicki Nicole compartió una imagen en sus historias de Instagram junto al tema músical Todo Un Palo. En la foto se puede ver al Indio Solari junto a Skay y el Piojo Abalos.