Máximo Kirchner llegó a la casa del Indio Solari en Ituzaingó y sorprendió a los fans

El Indio Solari falleció en su casa, ubicada en el barrio de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó.

El país entero se encuentra totalmente conmocionado por la muerte de Carlos Alberto Solari, popularmente conocido como Indio Solari, a sus 77 años. En las últimas informaciones, se supo que Máximo Kirchner llegó a la casa del artista, ubicada en el barrio de Parque Leloir, en partido bonaerense de Ituzaingó.

De acuerdo pudieron captar las cámaras de televisión que están en el lugar, Kirchner debió insistirles al personal policial que se encontraba resguardando la zona.

Mirá el video de Máximo Kirchner en las inmediaciones de la casa del Indio Solari Maximo Kirchner Indio Solari Casa

"¿Me podés dejar pasar, por favor? Vengo hablando con la familia", le preguntó a una de las policías, mientras intentaba taparse de las cámaras con la capucha de su campera.

La triste noticia La muerte del Indio Solari provocó una profunda conmoción en el mundo de la música argentina. A los 77 años, falleció en su casa de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó. De acuerdo con la información a la que accedió Teleshow, se realizará una autopsia de rutina para determinar oficialmente la causa del deceso.