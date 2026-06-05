La última reflexión del Indio Solari sobre la muerte: "Es una gloria que te excede".

Tras conocerse la muerte de Carlos Alberto Solari , miles de seguidores volvieron a compartir una de las reflexiones más profundas que dejó el músico en su última entrevista pública.

En diciembre de 2025, durante una conversación con Andy Kusnetzoff en el programa Perros de la Calle, el histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota habló sobre la muerte con una serenidad que hoy adquiere una dimensión distinta.

"No sé como abarcar la muerte, es como una gloria que te excede" — INDIO SOLARI "No le tengo miedo a la muerte (...), la pienso en términos poéticos, vivo de la misma manera que a los 26 años. En el presente". *Fragmento de entrevista con Andy Kusnetzoff en diciembre de 2025… pic.twitter.com/Jj6KWsdVLW

Lejos de esquivar el tema, Solari ofreció una definición tan filosófica como poética sobre el final de la vida.

"No sé cómo abarcar la muerte, es como una gloria que te excede", expresó durante la entrevista.

La frase rápidamente se convirtió en una de las más recordadas de aquella charla y volvió a circular masivamente entre fanáticos y admiradores tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

Una mirada sin miedo al final

En otro tramo de la conversación, el músico aseguró que la muerte no era una idea que le provocara temor.

"No le tengo miedo a la muerte", afirmó con naturalidad.

Lejos de abordarla desde la angustia, explicó que prefería pensarla desde una perspectiva artística y existencial, coherente con una obra marcada por las preguntas sobre el tiempo, la conciencia y la condición humana.

Vivir en el presente

Quizás una de las definiciones más reveladoras de aquella entrevista fue la manera en que describió su propia forma de vivir.

"La pienso en términos poéticos, vivo de la misma manera que a los 26 años. En el presente", sostuvo.

La frase sintetizó una filosofía que atravesó gran parte de su carrera: la búsqueda constante de libertad, la resistencia a las convenciones y la decisión de mantenerse conectado con el momento actual pese al paso del tiempo.

Un legado que trasciende la música

Las palabras del Indio sobre la muerte no fueron una despedida, pero hoy muchos las interpretan como una de las últimas grandes reflexiones públicas de un artista que siempre eligió hablar desde la profundidad antes que desde la estridencia.

Su obra dejó canciones, discos y recitales inolvidables, pero también pensamientos que continúan interpelando a varias generaciones. Entre ellos, aquella frase pronunciada en su última entrevista pública que hoy cobra un significado especial: "No sé cómo abarcar la muerte, es como una gloria que te excede".