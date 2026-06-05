El doloroso mensaje de Skay Beilinson tras enterarse de la muerte del Indio Solari: "Es un día muy triste"

Skay Beilinson compartió una conmovedora carta en su cuenta de Instagram para despedir al Indio Solari e hizo un importante anuncio.

Este viernes se conoció la muerte de Carlos Alberto Solari, mejor conocido como el Indio Solari, a los 77 años. El músico, que murió en su vivienda de Parque Leloir, había contado en 2016 que le habían diagnosticado Parkinson, una enfermedad con la que convivió durante la última etapa de su vida.

La noticia generó un profundo sentimiento de tristeza entre los fanáticos y el ambiente del rock argentino. La partida del cantante dejó un vacío irreparable, y su legado fue recordado al instante, inspirando a sus colegas. Entre ellos, Skay Beilinson, su compañero en Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

skay-semilla-bucciarelli-indio-solari-sergio-dawi-ORKER5SRQFGERBP5V5EE64CZBY Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la banda que se convirtió en el fenómeno cultural más importante del país.

"Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor", dice la primera parte del posteo del guitarrista.

"Buen viaje mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre. Hoy es un día muy triste. PR", expresó Beilinson.