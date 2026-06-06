Cómo llegar a Parque Domínico para despedir al Indio Solari: trenes, colectivos y accesos.

La despedida pública de Carlos Alberto "Indio" Solari genera una fuerte movilización de fanáticos de todo el país. El homenaje tendrá lugar en Parque Domínico , en el partido bonaerense de Avellaneda, un espacio elegido por su amplitud y por la buena conectividad que ofrece con la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del conurbano.

Ubicado sobre la avenida Bartolomé Mitre al 4700, el predio se perfila como uno de los puntos de encuentro más importantes para quienes quieran darle el último adiós al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, fallecido a los 77 años.

Parque Domínico se encuentra en la localidad de Villa Domínico, dentro del partido de Avellaneda, en el sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Su ubicación sobre la avenida Bartolomé Mitre facilita el acceso desde distintos puntos de la región.

La dirección de referencia es Avenida Bartolomé Mitre 4700, un dato clave para quienes utilicen aplicaciones de navegación o servicios de movilidad para llegar al lugar.

Una de las opciones más recomendables para asistir es el tren, especialmente ante la posibilidad de una concurrencia masiva y eventuales complicaciones de tránsito.

La Línea Roca conecta distintos puntos del AMBA con la zona sur y aparece como una de las alternativas más prácticas para acercarse a Villa Domínico. Desde allí, los asistentes podrán completar el recorrido caminando o combinando con líneas de colectivos locales.

El uso del transporte ferroviario puede ayudar a evitar demoras provocadas por cortes, congestionamientos o dificultades para estacionar cerca del predio.

Qué colectivos pasan por la zona

Parque Domínico cuenta con múltiples opciones de transporte público. Entre las líneas que circulan por sus inmediaciones se encuentran la 17, 22, 98, 197 y 247.

Estas alternativas permiten llegar desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, Avellaneda, Lanús, Quilmes y otras localidades del conurbano bonaerense, facilitando el acceso de los miles de seguidores que se esperan para la despedida.

La variedad de recorridos también brinda flexibilidad para combinar distintos medios de transporte y encontrar la ruta más conveniente según el lugar de origen.

image El Parque Domínico es un predio de 10 hectáreas y albergará el funeral del Indio Solari.

Llegar en auto: recomendaciones

Quienes opten por trasladarse en vehículo particular deberán prever posibles demoras. La avenida Bartolomé Mitre es uno de los principales corredores de acceso a Avellaneda y podría registrar una circulación más intensa de lo habitual debido a la convocatoria.

Por ese motivo, se recomienda salir con anticipación, consultar aplicaciones de tránsito en tiempo real y evaluar rutas alternativas en caso de congestión.

También es aconsejable verificar previamente las zonas habilitadas para estacionamiento y las posibles restricciones que puedan implementarse durante la jornada.

Qué tener en cuenta antes de viajar

Ante una convocatoria multitudinaria, las autoridades y organizadores suelen recomendar priorizar el transporte público para facilitar la circulación y reducir la saturación vehicular.

Además, resulta conveniente seguir las actualizaciones oficiales sobre horarios, accesos habilitados y eventuales modificaciones organizativas para evitar inconvenientes de último momento.

Con una ubicación estratégica, múltiples líneas de colectivos y acceso ferroviario cercano, Parque Domínico aparece como uno de los lugares mejor preparados para recibir a los miles de seguidores que buscarán despedir al Indio Solari en una jornada cargada de emoción y significado.