Tensión e incidentes entre la Policía de la Ciudad y fanáticos "ricoteros" en la Plaza de Mayo

La manifestación en homenaje al Indio Solari registró algunos altercados entre grupos de fans y efectivos policiales, en los que se arrojaron gases lacrimógenos.

Cientos de fanáticos de la emblemática banda Los Redondos de Ricota se congregaron este viernes en la Plaza de Mayo para rendir homenaje a Carlos “El Indio” Solari, quien falleció a los 77 años. Entre cantos, banderas y pancartas, los seguidores recordaron al músico, ícono del rock argentino, cuya influencia trascendió generaciones y convirtió sus canciones en himnos de la cultura popular.

Los incidentes se produjeron cuando un grupo de seguidores intentó comprar alcohol en un sector cercano a la Casa Rosada. Efectivos policiales intervinieron para impedir la situación, utilizando gases lacrimógenos para desalojar a los fanáticos de la zona. Los seguidores respondieron con insultos y forcejeos, generando momentos de tensión que, de todos modos, no derivaron en enfrentamientos mayores.

Hasta el cierre de esta cobertura, la situación permanecía bajo control, aunque el ambiente en la plaza era de evidente emoción y agitación.