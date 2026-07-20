Deporte escolar: confirmaron una capacitación clave para profesores de educación física

El martes 21 de julio, en el marco del Programa Provincial Deporte Escolar , darán comienzo las capacitaciones para profesores de educación física de la región Centro. Esta formación está relacionada con la especificidad del reglamento y con la temática específica de cada deporte.

La instancia está destinada a profesores de educación física de los niveles Secundario orientado, Educación Técnica y Trabajo, Educación Privada y Gestión Social y Educación Permanente de Jóvenes y Adultos. Es de carácter gratuita.

Cabe destacar que los profesores que trabajen en la escuela el día de la capacitación cumplirán sus horas en la misma . Corresponde a la escuela y al docente programar la continuidad de las actividades diarias, ya que no se interrumpe el normal desenvolvimiento del servicio educativo. La capacitación se podrá realizar una sola vez.

• Región Centro (Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo): martes 21 de julio, de 8 a 18, en el Instituto Universitario de Actividad Física y Deportes Sede Godoy Cruz (IUCOLL), ubicado en Ing. Huergo y Güemes, de Godoy Cruz.

• Región Norte (Las Heras, Lavalle, Capital y Guaymallén): miércoles 22 de julio, de 8 a 18 en el Estadio Dr. Vicente Polimeni, sito en Roca 401 del departamento de Las Heras.

• Región Este (San Martín, La Paz, Santa Rosa, Rivadavia y Junín): lunes 27 de julio, de 8 a 18 en el Polideportivo La Colonia, ubicado en La Colonia 84-248, M5570 Junín.

• Región Sur (San Rafael, General Alvear y Malargüe): jueves 30 de julio, de 8 a 18, en la Escuela 4-095 Islas Malvinas, situada en Jujuy 1435 del Bº Unimev (San Rafael).

• Región Centro Sur (San Carlos, Tupungato y Tunuyán): viernes 31 de julio, de 8 a 18, en el Polideportivo Municipal, sito en Ruta 92 y 25 de noviembre, Tunuyán.

Los docentes se deberán inscribir a través del siguiente formulario de inscripción, disponible hasta el domingo 19 de julio de 2026: https://forms.gle/cS9pKWLc6Z4qW1Px9.