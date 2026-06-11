Viviana Canosa dio a conocer al candidato elegido de Cristina Kirchner para el 2027: "Que haya una PASO"

El tablero político de cara al 2027 ya empezó a moverse y Viviana Canosa encendió la mecha de una nueva interna en el peronismo. Durante una reciente intervención mediática, la conductora reveló información exclusiva y de extrema confianza sobre cuál es el verdadero plan de Cristina Fernández de Kirchner para disputar el poder en las próximas elecciones presidenciales.

Lejos de las especulaciones de pasillo, Canosa aseguró que el dato que le llegó proviene del círculo más hermético de la exmandataria, dejando en claro que, puertas adentro, la balanza ya se inclinó por un favorito para enfrentar al actual gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Con la contundencia que la caracteriza, la periodista detalló cuál fue la supuesta directiva y el deseo explícito que bajó Cristina Kirchner a sus armadores políticos. El objetivo: dirimir el liderazgo del espacio en las urnas mediante las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

"Me dijeron que Cristina dijo: 'Quiero una PASO, porque entre Axel y Sergio Massa, yo quiero a Sergio Tomás'" , disparó Canosa .

Para despejar cualquier duda sobre la veracidad y el peso de su afirmación, la conductora hizo especial énfasis en la jerarquía de su fuente, insistiendo en que el mensaje es prácticamente una confirmación oficial.

"Y la gente que me lo dijo es como si me hubiera dicho la mismísima Cristina. Que haya una PASO, porque entre Axel y Sergio Tomás, yo quiero a Sergio Tomás. La gente que me lo dijo es como si lo hubiera dicho la mismísima Cristina", repitió para dejar en claro el impacto de su información.

La declaración pone sobre la mesa el persistente recelo entre un sector del kirchnerismo y la figura de Axel Kicillof, quien por su peso territorial se perfilaba como el candidato natural para liderar la resistencia opositora. Al mismo tiempo, la revelación de Canosa vuelve a ubicar a Sergio Massa en el centro de la escena política, quien podría intentar recuperar el mando para la fuerza peronista en 2027.