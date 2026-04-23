Cómo es la trampa de La Cámpora detrás de "El Módulo" para ganar votos en las elecciones de la UBA

Las distintas facultades de la UBA atraviesan una de las elecciones de centro de estudiantes más tensas de los últimos años. En el centro de la polémica se encuentra la agrupación “El Módulo” , que compite bajo una fachada de independencia política. Sin embargo, una serie de denuncias con pruebas documentales aseguran que detrás de este armado se encuentra la estructura de La Cámpora .

El conflicto surge en un clima de fuerte politización, donde el estudiantado cuestiona el "modus operandi" de la agrupación. Según denuncian sectores opositores, "El Módulo" utiliza el sello independiente para captar votos de alumnos que rechazan la política partidaria, ocultando sus vínculos directos con la expresidenta Cristina Kirchner .

El fenómeno de la militancia estudiantil actual revela una transformación drástica en la percepción de La Cámpora , que ha pasado de ser el bastión juvenil del kirchnerismo a una marca que genera rechazo en los claustros. Ante este escenario, la agrupación ha optado por una estrategia de supervivencia basada en el uso de "nombres fantasmas" para sus listas; hoy, prácticamente en ninguna facultad se presentan bajo su denominación original, conscientes de que la identidad explícita les resta caudal electoral en lugar de sumarlo. Este proceso de mimetización busca captar el voto de jóvenes independientes que asocian el sello tradicional con el desgaste de la gestión pública y las estructuras de poder, alejándolos de la mística rebelde que supieron ostentar en décadas pasadas.

Las denuncias presentadas por distintos sectores estudiantiles enumeran una serie de hechos que pondrían en evidencia la verdadera identidad de la agrupación:

Acciones directas: Se les señala como los responsables de la toma de la facultad tras la condena por corrupción de Cristina Kirchner.

Simbología partidaria: Estudiantes afirman que la agrupación despliega banderas de Néstor Kirchner en el patio central de la facultad en horarios de baja concurrencia para evitar el rechazo masivo del alumnado.

Financiamiento opaco: Denuncian que "El Módulo" recauda sumas millonarias a través de fiestas y cobros de servicios internos, dinero que no figura en balances oficiales y que sería utilizado para financiar la estructura política de CFK.

"Engañan a los estudiantes de la Facultad de Arquitectura haciéndose pasar por independientes, pero son la estructura de La Cámpora en FADU", sostienen los denunciantes a través de redes sociales.

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Falta de transparencia y balances ocultos

Otro de los puntos críticos de la denuncia apunta a la gestión económica del espacio. Miembros de la comunidad universitaria exigen que se aclaren los destinos de los fondos recaudados, ya que, hasta la fecha, la agrupación se habría negado a presentar balances públicos.

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La sospecha de que la recaudación de las actividades estudiantiles se desvía para el financiamiento de la agrupación política externa ha generado un fuerte rechazo en una elección que se define "voto a voto".