Oficialistas y opositores: ¿quiénes están en carrera?

En el oficialismo , todo indica que la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza no solo se sostendrá, sino que será la base del armado electoral hacia 2027 . Bajo ese escenario, la discusión pasa por la selección del candidato a gobernador.

La figura de Luis Petri aparece atada a una variable externa: el destino de Javier Milei. Si el Presidente sostiene su capital político, Petri tiene chances de consolidarse. Si no, su candidatura corre riesgo de diluirse dentro de un esquema donde el peso territorial es clave. Pero además, hay un dato político que empieza a tomar fuerza y que puede terminar de condicionarlo: la posibilidad de que Facundo Correa Llano sea candidato a vicegobernador en una fórmula impulsada por Cornejo .

Ese movimiento no es menor. No solo ordena la relación con La Libertad Avanza dentro del frente oficialista, sino que, al mismo tiempo, deja a Petri en una posición incómoda y más desdibujada, sin un lugar claro dentro del esquema de poder que se empieza a diseñar. De ser así, hay quienes aseguran que Petri podría jugar con el PRO demarchista, que hoy encabeza Gabriel Pradines y que comanda desde las sombras el diputado Álvaro Martínez de LLA.

En ese contexto, hay un nombre que sobresale dentro del radicalismo: Ulpiano Suárez . Intendente de Capital, con alto nivel de conocimiento en el Gran Mendoza y una gestión ordenada en comparación a los municipios limítrofes, es el intendente mejor posicionado para encarar una candidatura competitiva. A diferencia de otros, no necesita instalarse: ya está instalado.

Sin embargo, su situación también abre un interrogante. En el radicalismo, el mecanismo de definición podría pasar por el Congreso partidario, donde el cornejismo tiene mayoría. Si Ulpiano Suárez percibe que queda acorralado en ese esquema y sin chances reales de competir, no son pocos los que advierten que podría tomar una decisión de alto impacto: abrirse del frente y construir un espacio más amplio, sumando sectores del radicalismo, del peronismo e incluso del socialismo. Un escenario que hoy es potencial, pero que empieza a mencionarse cada vez con más frecuencia en las charlas de café.

ULPIANO SUAREZ MDZ RADIO COVIAR El nombre de Ulpiano Suarez toma fuerza dentro del radicalismo. Marcos García / MDZ

Distinta es la situación de Tadeo García Zalazar, señalado por muchos como “el sueño de Cornejo”. El superministro, no ha logrado traducir poder institucional en imagen pública. No mide, no despega y aparece desdibujado en un escenario que exige liderazgo. Aun así, en una eventual alianza con La Libertad Avanza y sin PASO, podría encontrar una oportunidad de competitividad.

MINISTRO DE EDUCACIÓN TADEO GARCÍA 8 Tadeo García Zalazar es señalado como "el sueño de Cornejo" de cara a las próximas elecciones gubernamentales. MILAGROS LOSTES - MDZ

Andrés “ Peti” Lombardi, en tanto, intenta dar sus primeros pasos de posicionamiento. Hombre de rosca, con bajo nivel de carisma, apuesta ahora a posicionarse en redes sociales —estrenando incluso Community Manager—. Por ahora, su construcción parece limitada: su único aplaudidor hasta el momento es el diputado Mauro Giambastiani.

Del otro lado, el peronismo muestra una paradoja: tiene dirigentes competitivos en lo local, pero carece de un proyecto provincial sólido. Matías Stevanato aparece como uno de los más consistentes. Buen gestor, abierto al diálogo y claramente superior a los Félix en términos políticos, carga sin embargo con una debilidad estructural de su espacio.

Flor Destéfanis, por su parte, mantiene un buen nivel de acompañamiento en el este, aunque con dificultades de gestión que limitan su proyección. Su futuro parece más viable en el Congreso que en una pelea por la gobernación, donde hoy no logra despegar.

Mario Vadillo, en tanto, conserva un caudal de votos nada despreciable según una encuesta realizada el fin de semana pasado por MDZ, confirmando que su figura sigue teniendo peso en segmentos específicos del electorado.

No hay certezas, solo especulaciones y sensaciones. Todo puede cambiar. ¿Quién llegará bien parado al 2027?