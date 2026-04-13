La sucesión de Cornejo, al rojo vivo: una encuesta reveló que dos posibles candidatos pican en punta

Una encuesta realizada por una consultora privada arrojó como resultado que dos importantes figuras se posicionan, a día de hoy, como los grandes candidatos a suceder al gobernador Alfredo Cornejo después de las elecciones de 2027: Ulpiano Suarez y Luis Petri .

Todavía falta más de un año para los comicios, pero la carrera por ser el próximo gobernador de Mendoza ya comenzó. Cada aspirante a candidato, sin distinción de partido político, juega sus fichas. En ese marco, el estudio realizado por DC Consultores concluye que el diputado nacional Luis Petri - quien forma parte de La Libertad Avanza - y el intendente radical de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, son quienes mejor están valorados por la ciudadanía encuestada.

El relevamiento se llevó a cabo entre el 26 y 29 de marzo, y cuenta con una muestra de 860 individuos. Entre los aspectos abordados está la valoración que se hace de la gestión de Alfredo Cornejo al frente de la provincia, la necesidad de continuar con el mismo proyecto o si se debería optar por un cambio de rumbo, y la valoración de la imagen de distintos actores de la política, tanto nacional como provincial.

El dato más contundente surge de la medición de imagen. En ese apartado, Petri encabeza el ranking con un 56,7% de valoración positiva, ubicándose incluso en la misma línea del presidente Javier Milei. Detrás aparece Ulpiano Suárez, con un 44,6%, consolidando una base significativa que lo posiciona como el competidor más cercano dentro del oficialismo.

Por su parte, figuras por fuera de la estructura netamente "oficialista", como las de Matías Stevanato (27,2%) y Esteban Allasino (24,1%), corren muy de atrás en lo que a valoración de imagen se refiere.

imagen positiva DC consultora DC Consultores

Pero la encuesta no se centra sólo en la imagen: la percepción de cercanía con la gente también juega un rol clave en el estudio. En ese terreno, Ulpiano Suárez muestra una ventaja, ya que el 60,7% de los encuestados considera que está “cerca de la gente”, un indicador que lo diferencia del resto de los dirigentes medidos. Petri, por su parte, lo sigue de cerca, con un 55,1%.

Alfredo Cornejo, Ulpiano Suarez Ulpiano Suarez tiene como uno de sus principales capitales que es visto como un dirigente cercano a la gente. ARCHIVO MDZ

En contraste, otros posibles candidatos del oficialismo, como Tadeo García Zalazar o Natalio Mema, no aparecen en el estudio, por lo que se percibe que, a día de hoy, están relegados en la consideración pública.

Una oposición debilitada que favorece a la polaridad dentro del oficialismo

Este escenario de "disputa" entre distintos actores afines al oficialismo provincial, con Petri y Suarez a la cabeza, se ve reforzado por la ausencia de una figura fuerte dentro de las fuerzas opositoras. En ese sentido, el estudio es elocuente: a la hora de elegir a algún referente opositor, la opción "ninguno" toma mucha fuerza. Si bien Matías Stevanato asoma como uno de los mejor posicionados dentro del peronismo, sus números aún quedan lejos de los del diputado nacional y del intendente capitalino.

Con la oposición por ahora lejos de poder disputar con serias chances la gobernación, la pelea pasa por saber quién será el candidato del oficialismo. En ese marco, Cornejo tiene que decantarse por alguno de sus alfiles, sabiendo que Natalio Mema y Tadeo García Zalazar no tienen tanta presencia en el radar de la opinión pública, o apostar por alguien que no pertenezca a su riñón íntimo. Ahí aparecen Suarez, con un perfil más cercano a la gente, o Petri, que tiene proyección nacional pero le es leal al presidente Javier Milei.

En ese marco, Petri es visto más como una alternativa de cambio más que como una continuidad del gobierno de Alfredo Cornejo. Un cambio con matices, claro, pero cambio al fin.

El rumbo de la provincia, en debate

La valoración de la gestión de Alfredo Cornejo divide aguas. Los números de la encuesta muestran que un 36,2% de los consultados describe el rumbo de Mendoza como “una pesadilla”, una cifra que en cualquier lectura implica una señal de alerta para el oficialismo. Sin embargo, ese rechazo no se ve reflejado en una demanda de cambio de rumbo. En ese sentido, el estudio marca que un 30,3% admite que el rumbo no era el esperado, pero mantiene su apoyo, y un 26,8% considera que se está transitando el camino elegido en las urnas.

Con un electorado fragmentado y con críticas hacia la gestión, lo llamativo es que más de la mitad no termina de "romper" con el gobierno de Cornejo. En ese contexto, la discusión pasa a centrarse en cómo se reconfigurará el armado oficialista de cara a 2027. Y es ahí en donde está la encrucijada del mandatario provincial: mientras un 20,1% de los encuestados que apuesta por una continuidad pura del cornejismo, hay un 43,2% prefiere un cambio, aunque sin salir de Cambia Mendoza.

Cambio encuesta DC Consultores

Es precisamente en ese punto donde emergen con nitidez las figuras de Suarez y Petri. Ambos logran capitalizar ese deseo de “cambio con continuidad”, aunque desde lugares distintos.

La encuesta de MDZ

En paralelo a estos resultados -que sirven para contextualizar cómo va evolucionando el armado político de cara a las elecciones de 2027-, cabe destacar que el equipo político de MDZ, en sinergia con MDZ Radio, viene realizando una serie de relevamientos para comprender qué opina la ciudadanía del presente de la provincia y del futuro electoral. Actualmente, en MDZ hay una encuesta que invita a evaluar el segundo mandato del gobernador Alfredo Cornejo.