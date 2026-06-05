El mensaje de Cornejo para ordenar la tropa oficialista por las candidaturas anticipadas

El gobernador Alfredo Cornejo mandó un mensaje a los dirigentes oficialistas ante el lanzamiento de candidaturas anticipadas pensando en la sucesión de la gobernación en 2027. El mandatario provincial anticipó cuál será la estrategia para seleccionar al candidato de Cambia Mendoza pero advirtió a los funcionarios que la prioridad es enfocarse en la gestión.

Esta bajada de línea se produce en medio de agitadas semanas en las que varios dirigentes del oficialismo provincial han explicitado sus intenciones de competir por la gobernación de la provincia el año viene. Algunos de los anotados en esa carrera con el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez , el ministro de Educación y titular de la DGE, Tadeo García Zalazar , el ministro de Gobierno, Natalio Mema , y el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi .

También se suma a ese lista el diputado nacional Luis Petri , quien abandonó las filas del radicalismo para saltar a La Libertad Avanza pero continúa formando parte de la alianza entre el espacio libertario el radicalismo provincial.

“A un año de que se inicie un proceso electoral con la presentación de listas y demás, yo no creo que el ciudadano medio tenga puesto en la cabeza quiénes son los candidatos”, manifestó este jueves Cornejo durante una conferencia de prensa en el Club Andes Talleres.

El gobernador señaló que la crónica periodística y dirigentes políticos ven esto como un tema relevante, pero enfatizó en que la ciudadanía encuentra más relevantes temas como el servicio de agua, el sistema de cloacas, la seguridad o la economía, más que quien va a ser candidato el año que viene.

Bajada de línea para la tropa oficialista

“Creo que se apresuran todos los que están planteando candidaturas”, disparó Cornejo buscando ordenar las filas del oficialismo provincial ante el lanzamiento de aspirantes a sucederlo.

El mensaje que bajó el gobernador fue que “no veo un clima electoral de ningún tipo y la instrucción que tienen todos mis ministros, subsecretarios y directores del gabinete es que nos concentremos en los temas de gestión relevantes”.

El mandatario provincial subrayó que “la estrategia que tengo en la cabeza es la de siempre” y advirtió que para el año que viene será la misma que la que tuvo lugar en 2019, cuando finalizaba su primer mandato como gobernador.

“Es tratar de que el programa de Gobierno tenga continuidad en las cosas que ha hecho bien y en las que haya que corregir. Y después, las personas que se ajusten a ese programa estamos dispuestos a apoyarlas, pero todo a su debido tiempo”, expresó.

Resaltó que “en el 2019 se dio ese mismo proceso nada más que fue mucho más corto y también se testearon un montón de candidatos y terminó en una PASO, tanto del frente Cambia Mendoza como del justicialismo”.