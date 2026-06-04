Una encuesta reveló quiénes son los favoritos para las elecciones 2027 y el balotaje

La encuestadora Reale Dalla Torre Consultores realizó un reciente estudio de opinión a nivel nacional en el que midió el clima electoral, la imagen y la intención de voto de los principales aspirantes a la presidencia en 2027.

El relevamiento se hizo entre el 25 y el 31 de mayo sobre 1.665 casos con un margen de confianza del 95% y un error muestral del 3%.

El estudio muestra a un presidente Javier Milei competitivo, aunque con mayor volatilidad que consolidación. Su imagen positiva vuelve en mayo al nivel de marzo: 38,2%, luego de haber alcanzado 41,5% en abril.

En intención de voto ocurre algo similar, ya que había llegado a 31,8% en abril, corrige a 28,8% en mayo, pero se mantiene por encima del registro de marzo, cuando medía 26,7%. La conclusión de la consultora es que existe una “corrección”, pero no un “derrumbe”.

En cuanto a la potencialidad electoral, el dirigente que aparece mejor posicionado es el actual presidente Javier Milei, con un 41,2%, con un 19,8% que seguro lo votaría el año que viene un 21,4% que probablemente lo votaría. En tanto, el 50,8% de los consultados indicó que nunca lo elegiría.

En segundo lugar se ubica la senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, con el 36% de potencialidad pero con un alto número de probabilidad del 26,2% y apenas un 9,8% de certeza sobre el respaldo.

Potencialidad electoral RDT mayo 26

Tercero aparece el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof con el 34,6% de potencialidad electoral. El peronista registra un 14,1% de encuestados que seguro lo votarían y un 20,5% que probablemente lo hagan, aunque un 52,7% nunca lo haría.

El ránking de probabilidad electoral lo completan la actual vicepresidenta Victoria Villarruel con el 33,5%, seguida por el ex presidente Mauricio Macri con el 28,3%, por la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman con el 27,7% y completa el listado Dante Guebel con el 12,9%.

kicillof en córdoba (1)

Respecto al presidente Milei, registra más potencialidad electoral en el interior del país, con un 44%, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) alcanza el 34,8%. En tanto, el rango etario de 16 a 29 años y masculino en el interior del país es el que más respalda al mandatario. Mientras que el mayor rechazo lo registra entre las mujeres y en particular en la población de educación media del Amba.

La intención de voto en primera vuelta

Al analizar la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales del 2027, la consultora Reale Dalla Torre advirtió que Milei alcanza casi el 29% de respaldo en una potencial primera vuelta, mientras que el peronismo unificado se ubica en 24%.

intencion de voto RDT mayo 26

En este escenario, si las elecciones fueran hoy, el oficialismo mantendría una ventaja de 5 puntos porcentuales.

El presidente registra un número de intención de voto de 28,8%, seguido por Axel Kicillof con 16,6%.

En tercer puesto con un 12,5% aparece un candidato de un “espacio nuevo y diferente”, sin precisiones de quién podría llegar a ser esa figura.

Más atrás figuran Myriam Bregman con el 6,6%, el ex ministro de Economía Sergio Massa con el 5,6%, la vicepresidenta Villarruel con el 4,8%, el diputado nacional peronista Juan Grabois con el 1,3% y el senador peronista Sergio Uñac con el 0,5%.

En tanto, el 12,8% advirtió que votaría en blanco y un 10,5% no eligió ninguna de las opciones.

Qué pasará en el balotaje

Otra de las consultas realizada por la consultora apuntó a la intención de voto en un eventual balotaje presidencial.

En ese escenario se pidió una potencial segunda vuelta electoral entre Milei y Kicillof. El actual mandatario registró un 36% de los respaldos y el gobernador bonaerense un 34,8%. Mientras que un 18,3% votaría en blanco y un 10,9% no sabe.

intencion de voto balotaje RDT mayo 26

Respecto al mes de abril, Mieli pierde 2,2% mientras que Kicillof sube 1%. “El movimiento viene principalmente desde el lado oficialista, no es que Kicillof crezca por mérito propio sino que Milei resigna votos que en parte engrosan el blanco/no vota. El balotaje sigue siendo terreno favorable a Milei en términos absolutos”, expresó el informe de Reale Dalla Torre.

Otro de los potenciales escenarios de balotaje que midió la encuestadora fue una segunda vuelta entre Milei y Bullrich. El actual presidente registró un 28,4%, mientras que la senadora un 14,4%, a la vez que un 43,9% votaría en blanco ante esta elección.

¿La vuelta del kirchnerismo?

Una de las últimas consultas de la encuesta apuntó a preguntar qué sentimiento genera un posible regreso del kirchnerismo al gobierno nacional.

El sentimiento frente al kirchnerismo ofrece uno de los hallazgos más importantes del estudio. Ante la posibilidad de que vuelva a gobernar, 43,1% expresa angustia o enojo, pero 31% manifiesta satisfacción o tranquilidad y 25,9% indiferencia.

Esto sugiere que el rechazo hacia el kirchnerismo hoy vuelve a estar circunscripto principalmente al cuadrante históricamente no peronista, más que funcionar como un clivaje transversal dominante sobre toda la sociedad.