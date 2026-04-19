Las pruebas que enfrenta el cornejismo tras la exposición de sus propias grietas

Como buen arquitecto del poder, Alfredo Cornejo comenzó a diseñar el plano del día después de su retiro del sillón de San Martín. Mientras Luis Petri recorre y sobre todo inunda las redes con actividades preelectorales en Mendoza, Cornejo negocia para bloquearle las esperanzas con acuerdos políticos que lo obliguen a ser candidato “extrapartidario” en 2027. Cuando los precandidatos radicales asoman la cabeza, el fundador de Cambia Mendoza impulsa otros postulantes para generarle dudas y la idea de que todo se definirá entrado largamente el año que viene. Esa estrategia tiene como eje mantener la “centralidad” (palabra que aman los políticos) y evitar cualquier atisbo de rebeldía en su entorno.

En el análisis hay que redundar en que el guion del futuro que se imagina el gobernador no tiene pensada ninguna autoexclusión. Como futuro senador nacional o funcionario del Ejecutivo (si Milei es reelecto), el mandatario mendocino cree tener cuerda para mantener vigencia.

Cornejo se reunió con Karina Milei. La intención del Gobernador es bloquearle el camino a Luis Petri para que no sea candidato por la alianza LLA-Cambia Mendoza. Petri podría buscar un partido muleto.

Como ya se ha dicho, más allá de los nombres, lo que buscan mantener es el esquema de funcionamiento y los ejes de gestión. Algunos de esos pilares comenzaron a crujir de tantos sobregiros, como ocurre con la vinculación aceitada entre el Poder Judicial y el Gobierno. Ocurre, claro, luego de haber logrado renovar gran parte de la cúpula de todos los estamentos de esa estructura con las reglas de juego que ellos mismos diagramaron. Incomoda, por ejemplo, que la Corte nacional haya puesto en debate la discrecionalidad política en la selección de jueces federales, pues en Mendoza ese margen de acción es aún mucho mayor.

La denuncia y renuncia de Marcelo D’Agostino llegó en un momento inoportuno por la tensión sobre la independencia de la justicia. Esa causa, que es de índole privada pero de repercusión pública, avanza a velocidad de caracol. En el Gobierno tratan el tema con suma prudencia hacia afuera, con silencio público de las primeras líneas, como el propio Gobernador, y con mucha vigilancia en Tribunales.

Hay quienes con mucho tacto hacen una distinción entre el “uso político” que puede generar una denuncia de esa magnitud, con la necesidad de que haya justicia. “La acusación es muy grave. Es desconcertante, hay una mujer que denuncia hechos muy graves y lo que esperamos es que se haga justicia”, explicó un allegado al Gobernador. Renglón seguido, buscan escindir la conducta de D’Agostino que ahora está bajo análisis judicial, de los resultados de la gestión y, por eso, mencionan las “métricas”, los resultados. “La justicia está 10 veces mejor. El reemplazo fue rápido y no hubo interrupción”, explican. Difícil tarea la de separar al “hombre de la función” tras 11 años de convivencia. Es real que el reemplazo de D’Agostino fue rápido y la elección de Juan Carlos Jaliff fue inteligente desde el punto de vista político.

Por el nivel de exposición y la gravedad de los hechos denunciados, difícilmente el exfuncionario pueda zafar de una acusación inicial, es decir de quedar imputado y abrir así la causa a los querellantes y a su propia defensa. La intención será hacer “control de daño político”. En lo jurídico apuntarán más a que sea juzgado por los cargos menos densos desde la condena penal.

Los conocedores de Tribunales sugieren, igual, estar atentos a los detalles, donde suele haber diferencia de tratados. Ya ocurrió en otras causas en las que se puso bajo análisis algún caso de dudas sobre la transparencia de gestiones que fueron rápidamente archivadas e incluso otras denuncias de violencia que no llegaron a ser ratificadas.

A prueba

La refrenda de vigencia de la estructura que gobierna la provincia desde hace 11 años tendrá dos etapas clave en el futuro inmediato. La elección en el Colegio de Abogados y las elecciones en la Universidad Nacional de Cuyo son relevantes más allá de la endogamia de cada institución.

Los abogados tienen como costumbre atravesar los límites de su colegiatura para influir gracias al amplio espectro que socialmente se le ha brindado a la competencia de ese título. Pero en la institucionalidad mendocina esa omnipresencia tiene un plus. Por eso la elección del Colegio también trasciende ese micromundo y atrae la atención partidaria. El oficialismo tiene el control del Colegio y con ello la vinculación sobre el ejercicio profesional y los organismos en los que influye, particularmente el Consejo de la Magistratura. Desde que asumió, Cornejo puso como máxima que haya jueces, fiscales y funcionarios de Tribunales “que tengan calle”. Es decir, que accedan a la justicia abogados que estén por fuera de la “corporación” judicial.

Más allá de la validez de esa visión, también fue un argumento para modificar estándares. La disputa entre Alejandra Lanci y Alejandro Poquet, quienes encabezan la lista del Colegio, trasciende el interés de los “corbatudos” como suelen decirle fuera de su mundo a los abogados.

Otro momento de tensión por la influencia de un poder sobre el otro se vivirá en el juicio que enfrentará el juez Sebastián Sarmiento. En Tribunales y también en el ambiente político hay opiniones coincidentes en que no hay elementos tangibles para juzgar su conducta (más allá de las diferencias de visión), aunque pocos en el "palacio" judicial se animan a decirlo. Por eso Sarmiento cosechó más avales fuera que dentro de Mendoza.

Muro Uncuyo El muro de la UNCuyo, un símbolo.

La elección en la UNCuyo es mucho más compleja. La forma de gobierno de las universidades tiene una lógica distinta a la política convencional por la participación de todos los claustros, pero la permeabilidad política está presente y es la gran cantera de dirigentes, políticas y estrategias. La elección llega en uno de los momentos de mayor tensión para la educación pública y en particular para la educación superior, que es la que más dependencia presupuestaria tiene del Gobierno nacional.

La incomodidad que la rectora Esther Sánchez y el vicerector Gabriel Fidel tuvieron durante todo su mandato explotó y quedaron expuestos. Incomodidad por la dificultad para reclamar ante por los problemas presupuestarios sin incomodar a su aliado indirecto, Alfredo Cornejo. Incomodidad por la dificultar para convivir entre ellos y también por decisiones en las que no concordaban.

Justo cuando Mendoza más necesita de la visión (crítica) de la UNCuyo, esa casa de estudios está en una disputa política endogámica. Tiene le enorme ventaja del aval social: es la institución mejor valorada por la sociedad mendocina y goza de altísimo prestigio. Es así, aún cuando hay señales que grafican parte del distanciamiento que hay, como el simbólico muro construido para cuidarse de la inseguridad.

Que haya tres fórmulas en la órbita oficialista habla de la quebrazón interna. Que los sectores del peronismo (de derecha, centro y progresistas) no puedan formar una unidad para pelear el poder también. La UNCuyo tuvo épocas de convivencia y estrategias políticas transversales entre los partidos; sobre todo luego de la salida de Francisco Martín. Todas las referencias a la independencia del oficialismo universitario con el Gobierno provincial tendrá verdades a medias. Y el resultado de las elecciones generará un hecho político que cruzará el muro del campus.

Mientras la realidad de Mendoza ocurre con una crisis compleja desde varios frentes, en la política se debate cómo era la provincia antes de Cornejo y cómo quedará después de Cornejo. Él, mientras, aún considera que hay un "durante Cornejo" que seguirá vigente.