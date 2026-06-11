Victoria Villarruel fulminó a Manuel Adorni por sus explicaciones: "Me parece una vergüenza su accionar"

El jefe de Gabinete confirmó que presentó su declaración jurada y admitió ahorros no declarados. La vicepresidenta fue lapidaria: "No le creo".

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rompió el silencio este miércoles por la noche en LN+ y confirmó que presentó su declaración jurada 2025 junto con las rectificativas de 2023 y 2024 ante la Oficina Anticorrupción, en plena investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En este marco, la vicepresidenta, Victoria Villarruel, lo cruzó al respecto.

El funcionario admitió que, junto a su esposa, Bettina Angeletti, acumuló ahorros no declarados: "Toda la vida ahorramos y lo hicimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar".

Asumió ese punto como un "error" involuntario que arrastró al copiar sus viejas declaraciones, prometió pagar las multas e intereses que correspondan y se diferenció de la acusación penal: "Tenía que demostrar que no era chorro".

El cruce de Victoria Villarruel La vicepresidenta le respondió a un usuario de X ante la pregunta sobre si le cree al jefe de Gabinete, y la respuesta fue rotunda: “No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones", afirmó Villarruel.

Para explicar el origen de su patrimonio, Adorni reconstruyó su historia: dijo que su primer dinero llegó en 2002, tras la muerte de su padre, y que en 2013 empezó a invertir fuerte en bitcoins —"alrededor de 200 mil dólares"—, una apuesta con la que, según su relato, ganó unos US$300.000 entre 2014 y 2018.