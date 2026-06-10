La sorpresa de cumpleaños que Manuel Adorni le arruinó a Patricia Bullrich: "Mandé a..."

El jefe de Gabiente presentó su declaración jurada. En medio de una entrevista, y en el marco del escándalo y los rumores de distanciamiento con Bullrich, tuvo un acto fallido y destacó qué hará para el cumpleaños de la exministra.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reveló esta noche que antes de asistir a una entrevista televisiva presentó su “declaración jurada” y atribuyó las acusaciones al “error de haber ahorrado en negro”.

Manuel Adorni explicó que la presentación “vence el 31 de julio próximo” y él la entregó, al igual que con las presentaciones rectificadas de 2023 y 2024.

En medio de la entrevista con LN+, el jefe de Gabinete ahondó en cómo pegó este escándalo en el seno del gobierno libertario e intentó aclarar que su relación con Patricia Bullrich, quizás la dirigente que se mostró más combativa ante la situación, está todo bien y que mantiene una buena relación.





"Hay como toda una fantasía de que estoy peleado con Patricia. Lo único que ella hizo fue decir lo que yo le había contado al presidente, a algunos ministros y los equipos de trabajo", destacó el jefe de Gabinete.

Y sumó: "Tan bien me llevo con Patricia que hoy mandé a comprar una torta para festejarle mañana el cumpleaños en la mesa política. Son trascendidos periodísticos", arruinando la sorpresa que tenía preparada para la exministra de Seguridad y actual senadora por La Libertad Avanza, quien cumple 70 años este jueves.