Baby Etchecopar vaticinó lo peor para las próximas elecciones y pidió no votar por dos partidos: "Estamos en manos de un cottolengo"

Baby Etchecopar arremetió contra la postal política que se vio este martes en la Basílica de San José de Flores, donde se celebró una misa por el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco. El conductor cuestionó en duros términos a los referentes del oficialismo y la oposición que concurrieron al homenaje, a la vez que vaticinó lo peor para las próximas elecciones .

Luego de rescatar al ministro del Interior Diego Santilli como el único "político de fuste" en tal evento, el periodista repartió dardos contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y fulminó a la plana de las distintas facciones del peronismo que dio presente, apuntando especialmente al gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof.

En este contexto, Etchecopar reconoció tener "miedo" de los candidatos que perfilan para competir en las próximas elecciones presidenciales, y aseguró que los argentinos votamos caciques en lugar de políticos formados.

Tras dejar en claro que el peronismo busca volver a tomar el liderazgo nacional, el conductor alertó: "No quiero vivir en un país así. No quiero vivir con esta gente. No quiero que esta gente me maneje el club. No quiero que esta gente maneje el destino de mis nietos y de mis hijos".

En tanto que sobre las rivalidades entre los distintos grupos del peronismo, Baby Etchecopar sentenció: "Hoy se odian, pero mañana gana uno y roban todos, como hacen siempre... Se han robado la patria, se la han llevado en valijas. ¿Tengo que ver de nuevo estas caras de sinvergüenzas? Todos tienen guita metida afuera, todos robaron".

Vislumbrando el resultado que podrían arrojar las próximas elecciones presidenciales, Etchecopar interpeló: "¿No es hora que nos despertemos los argentinos y digamos 'no me tomás más de boludo'?".

Baby Etchecopar y su alerta sobre las próximas elecciones

Baby Etchecopar vaticinó lo peor para las próximas eleciones

Más allá de sus críticas a la oposición, el comunicador disparó: "Todo esto me parece una vergüenza. El presidente en Israel bailando y cantando arriba de un escenario me parece bochornoso, y hasta te diría peligroso. Termina de declararle la guerra a Irán y se va a Israel a cantar 'libre como el viento'. Chicos, estamos en manos de un cottolengo".

Luego Baby Etchecopar sumó muy crítico: "Y lo malo es que ninguno sirve, ni los que vienen, ni los que están. No sé, tendremos que traer un presidente de Suiza, alquilar un presidente por cuatro años... Por eso mismo, yo les pido concienzudamente que no estén con ninguno. A Adorni le pido encarecidamente, en honor a la verdad y por vergüenza, que renuncie y se deje de hincar las pelotas. Me da vergüenza. Flaco, no nos hinchés más las bolas porque estás limando al Gobierno. Renunciá y tomatela".

Siguiendo con su críptico análisis, Etchecopar pidió a sus seguidores que no voten en las próximas elecciones ni al peronismo, ni al oficialismo. En referencia al mayor partido opositor, el conductor exhortó: "No los vote, por favor, se los pido por mis hijos, mire las caras. Usted, imaginese, cualquiera de estos ñatos del kirchnerismo en el Gobierno, empiezan los vagos a tocar el bombo, los pañuelos vierdes, los planeros, la guita derrochada para que los sigan, el odio al rico. Ellos tienen más guita que un rico, pero odian al rico porque la hizo laburando".

Tras sus municiones contra la oposición, cuando Baby Etchecopar se refirió a una posible reelección de La Libertad Avanza, alertó tajante: "Son improvisados. Mire lo que le pasó a usted por votar a Adorni. Una vez que se enquistan, no sabe cómo sacarlos. No los vote".

Por último, a poco más de un año y medio de las próximas elecciones, el conductor imploró: "No podemos dejar la patria en manos de toda esta gente. Hoy la patria está en peligro en serio, porque después no los sacás más. Esto es peligro, el populismo, la berretada... Nunca dar un paso para atrás, siempre para adelante aunque nos cueste".