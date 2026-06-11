Baby Etchecopar confesó la supuesta obsesión estética de Manuel Adorni: "Te decía: 'Me voy a hacer una...'"

El conductor no se guardó nada y reveló detalles desconocidos sobre la obsesión del funcionario con su imagen.

El conductor Baby Etchecopar lanzó duras declaraciones respecto al vocero presidencial, Manuel Adorni, poniendo el foco tanto en una supuesta obsesión por la estética personal como en las recientes polémicas en torno a su declaración patrimonial.

Durante su intervención, Etchecopar deslizó de manera irónica presuntas intenciones y procedimientos estéticos que el funcionario habría considerado o realizado en el pasado. "Venía y te decía: 'Ahora me voy a hacer una lipo, me voy a sacar grasa de la cintura y me la van a poner en los glúteos'", relató el conductor, calificando la idea de "delirante" y señalando que el vocero manifestaba "un problema muy grande con la estética".

Baby Etchecopar: "Todo un tema con la belleza" Embed - Baby Etchecopar A las referencias sobre cirugías, que incluyeron comentarios satíricos sobre supuestos trasplantes capilares y lipoaspiraciones, se sumó un cuestionamiento directo al origen y manejo de los fondos del funcionario. Etchecopar vinculó estas conductas con las dudas públicas sobre los bienes declarados por Adorni, en particular tras conocerse detalles de su patrimonio en criptomonedas y dólares.

"Un tipo con 550 mil dólares no iba a estar esperando que la radio le suba el sueldo para hacerse una lipo.", expresó.