Un famoso periodista confesó sus infidelidades en vivo y dejó a todos sin palabras: "No me arrepiento"

El destacado conductor y periodista sorprendió a todos al revelar en la televisión que fue infiel más de una vez.

Esteban Mirol sorprendió al hablar públicamente sobre su vida sentimental en LAM. El periodista se refirió sin filtros a distintas situaciones que atravesó durante su relación y reconoció que mantuvo vínculos con otras mujeres mientras estaba casado.

La declaración del conductor ocurrió durante su paso por el programa, donde se sumó al panel para participar de las conversaciones y analizar algunos de los temas que habían sido abordados durante la emisión del lunes. Allí, compartió espacio con Pepe Ochoa y asumió el rol de "suricata", la versión masculina de las angelitas.

Esto fue lo que dijo Esteban Mirol en LAM En medio del intercambio, el periodista fue consultado sobre su pasado y terminó revelando detalles de su intimidad. El exparticipante de MasterChef Celebrity reconoció que tuvo encuentros con otras mujeres durante su matrimonio y no mostró reparos a la hora de hablar del tema frente a las cámaras.

"Fui infiel muchas veces", confesó el comunicador, dejando en claro que también hubo momentos en los que no respetó la exclusividad de su vínculo.

Se trata de Esteban Mirol, quien estuvo este lunes en LAM como invitado. Captura de pantalla Youtube América TV. Lejos de retractarse por lo que acababa de contar, Mirol fue todavía más contundente al explicar cómo se siente respecto de aquellas situaciones. "No me arrepiento", afirmó Esteban Mirol. Y luego explicó: "Fueron situaciones muy especiales. Estaba todo roto en mi matrimonio".