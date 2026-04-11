Baby Etchecopar cruzó a la escribana de Manuel Adorni de manera fulminante: "Me da vergüenza señora, es una ridícula"

El conductor arremetió contra la profesional que intervino en las operaciones de dos propiedades adquiridas por el jefe de Gabinete. "Yo le voy a hacer un juicio a usted como ciudadano", advirtió.

Baby Etchecopar no anduvo con rodeos a la hora de definir el accionar de la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en las operaciones de un par de propiedades adquiridas por Manuel Adorni que hoy están bajo la lupa judicial.

Sobre la irrupción mediática de la profesional, que en estos días brindó una extensa entrevista a Infobae, Etchecopar disparó: "Esta señora nos tuca el culo todos los días, si ella tuviera un ápice de vergüenza, cuando la invitan a un programa tendría que decir 'no voy, porque estoy involucrada en una truchada'. Si esta señora tuviese un mínimo de tupé, a partir de mañana no tiene que aparecer más".

Luego, Baby Etchecopar sugirió sobre la escribana de Manuel Adorni y su creciente presencia en los medios: "Ya habrá averiguado con alguien para que le saque las ojeras, para blanquearse los dientes". En tanto que al contemplar entre risas una foto de la profesional en pantalla, el conductor enfatizó: "Es demasiado, señora si quiere hágame juicio. Yo también le voy a hacer un juicio a usted como ciudadano, cuente la verdad, déjese de hinchar las bolas, de hacela larga".

Baby Etchecopar destrozó a la escribana de Manuel Adorni Baby Etchecopar cruzó a la escribana de Manuel Adorni Pero eso no fue todo, de manera sarcástica el periodista elucubró sobre el futuro de Nechevenko: "A lo mejor en Carlos Paz, la vamos a ver en teatro en Te jubilaste, sonaste donde va a hacer su primer desnudo, o en Escriturame la croqueta, Qué flor, qué flor, la escribana del amor; A vos te tengo de Adorni".

Lejos de retroceder en su demoledora crítica, Baby Etchecopar cruzó a la escribana de Manuel Adorni al mirar a cámara y remarcar: "Señora me estoy riendo de usted. Deje de hacer pelotudeces, diga lo que sabe y cállese lo que no sabe. Diga todo para que lleguemos a la conclusión de qué nos pasó a los argentinos con la plata nuestra. Me da vergüenza señora, es una ridícula".