Eduardo Feinmann enunció cuáles son los dos finales posibles que enfrenta Manuel Adorni por las denuncias en su contra

Mientras la Justicia impulsa una investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, el conductor reflexionó sobre el riesgo que encara el Gobierno si se comprueba el peor escenario.

Eduardo Feinmann analizó en El noticiero de A24 el complejo momento que atraviesa Manuel Adorni, y enunció cuáles son los dos finales posibles que enfrenta el jefe de Gabinete, además de reflexionar sobre el impacto que tendría en el Gobierno la potencial confirmación del peor de los escenarios.

En el programa de A24, Gabriel Iezzi comentó que el fiscal Gerardo Pollicita impulsa una investigación por presunto enriquecimiento ilícito del funcionario de gran cercanía a Javier Milei. Se trata de una causa que se tramita de manera paralela a las de los vuelos que complican a Adorni, sumadas a las sospechas por supuestos delitos de dádivas y negociaciones incompatibles.

Acorde a la denuncia cruzada por la diputada Marcela Pagano, el jefe de Gabinete habría aumentado un 500 por ciento su patrimonio en un período fiscal, y hay sospechas sobre discrepancias entre sus declaraciones juradas y los bienes del ex vocero; así como también posibles omisiones de activos financieros, un inmueble y depósitos en el exterior no declarados.

Los detalles sobre la investigación a Manuel Adorni que impulsa la Justicia Los detalles sobre la investigación a Manuel Adorni Sobre la instancia en la que se encuentra Manuel Adorni, Eduardo Feinmann aclaró que todavía no existe formalmente una imputación, sino un impulso de la investigación. En tanto que entre los requerimientos que hizo el fiscal respecto al alto funcionario oficialista, figura la revisión de sus registros patrimoniales, ya sea a nombre del jefe de Gabinete o su esposa, así como también detectar si posee de manera irregular automotores, buques, aeronaves o inmuebles. También la Justicia chequeará los viajes y las declaraciones juradas del ladero de Javier Milei desde que asumió en la función pública, y su historia laboral en la ANSES.

"Lo que se está activando acá es una causa penal sensible, contra un funcionario clave del Gobierno. El foco en realidad no es ideológico, es patrimonial. Y acá hay un riesgo político, para Manuel Adorni, para el presidente y para Karina Milei. Porque si se comprueba, el escándalo va a ser muy fuerte. Ahora, si no se comprueba, la denuncia puede quedar como una operación política, básicamente", enunció Eduardo Feinmann sobre las dos finales que podría tener esta polémica.