Eduardo Feinmann anticipó en qué momento Manuel Adorni quedaría fuera del Gobierno: "Muchos lo están esperando para comérselo con cuchillo y tenedor"

Eduardo Feinmann compartió este lunes durante el pase con Pablo Rossi en A24, detalles a los que accedió desde la cúpula del Gobierno relacionados con la polémica situación en la que se encuentra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

Ante un escenario en el que algunos medios hablan de una inminente baja de uno de los hombres de mayor confianza del presidente Javier Milei, el conductor contó que hizo algunas llamadas a fuentes cercanas a las altas esferas del oficialismo.

Acorde a los testimonios que obtuvo, Feinmann puntualizó que para los consultados lo del viaje de Adorni a Nueva York con su esposa en un vuelo oficial, ya pasó a segundo plano ante las dimensiones de las otras acusaciones que rodean al ladero de Milei.

"Ahora, el problema mayor es la dádiva, el viaje a Punta del Este, el avión privado, la factura fechada el mismo día del escándalo, el video de él subiendo al avión con la familia, la casa en el country; la camioneta que aparecía estacionada en la casa del country", enumeró Eduardo Feinmann sobre las situaciones que complican a Manuel Adorni .

Luego, el periodista subrayó que para el entorno del Gobierno el problema es la "sangría", es decir hasta dónde seguirá la escalada de asuntos por los que el jefe de Gabinete está en la mira. "Un tiempo más lo van a sostener, de acuerdo a cómo sea la sangría. Si esta sangría se torna en una hemorragia, el tema va a ser complicado para el presidente y Karina Milei", aseguró Feinmann .

En cuanto al vínculo del mandatario y su hermana con Adorni, el comunicador subrayó que el cariño y el respeto que le tienen al jefe de Gabinete es muy profundo. Así y todo, el líder de El Noticiero de A24 aclaró: "Si el daño continúa, la salida es segura".

Por otro lado, y dado que Manuel Adorni fue el vocero de muchas decisiones de Javier Milei que impactaron de lleno en algunos sectores de la sociedad, Eduardo Feinmann apuntó: "Hay muchos que lo están esperando para comérselo con cuchillo y tenedor".

Finalmente, el conductor señaló que para el Gobierno el tema está en la credibilidad de Adorni, dado que no habría posibilidad de sostenerlo en su cargo si creciera el descrédito de la imagen pública del jefe de Gabinete.