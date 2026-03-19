Eduardo Feinmann cruzó a una trabajadora del Servicio Meteorológico Nacional: "No pegan una, son unos caraduras"

El conductor cargó contra una meteoróloga que se manifestó junto a colegas en alerta por una posible ola de despidos en la institución pública que pronostica el clima en nuestro país. Indignado, el periodista tildó a estos trabajadores de "mentirólogos".

Eduardo Feinmann protagonizó al aire de A24 un tenso cruce con la meteoróloga y delegada de ATE Ana Saralegui, quien participó de una manifestación con paraguas junto a colegas alertando sobre recortes en el Servicio Meteorológico Nacional, y anticipando que entre 250 y 300 trabajadores de tal institución podrían ser despedidos.

En diálogo con la entrevistada, Feinmann le consultó a Saralegui sobre la situación del sector. Entonces, la meteorólgoa enfatizó su preocupación al remarcar que el objetivo del Servicio Meteorológico Nacional es del "preservar la vida de las personas y sus bienes", y que con recortes la labor de pronósticos se volvería "débil".

Sin ocultar su ánimo de confrontar con la entrevistada, Eduardo Feinmann arremetió: "Hace añares que los pronósticos son débiles. No pegan una. Cuando dicen que sale el sol, llueve. Cuando dicen que llueve, cae granizo. El otro día dijeron 'va a haber alguna tormenta', hubo prácticamente un tornado que pasó por Buenos Aires y la Capital. En lo Estados Unidos o en Europa, a uno le dicen a la dos de la tarde va a llover, y llueve. Pero ustedes, desde hace años que con el Servicio Meteorólogico Nacional y popular no pegan una".

Eduardo Feinmann desacritó el trabajo del Servicio Meteorólogico Nacional Eduardo Feinmann cruzó a una trabajadora del Servicio Meteorológico Nacional En su defensa, Saralegui retrucó al conductor preguntándole en qué estadísticas se basa para su aseveración. A lo que Feinmann respondió sin titubear: "Ustedes no dan bien los pronósticos Ana". Y luego fue más allá y le espetó a la meteoróloga: "No uso el pronóstico de ustedes porque no pegan una, utilizo uno que es australiano, o uno norteamericano".

Entonces, la trabajadora del Servicio Meteorológico Nacional aseguró que tales plataformas internacionales se nutren de los datos del reporte público de nuestro país. Sin retroceder en su postura, Eduardo Feinmann insistió: "Lo que yo sé es que cuando yo entro a esas aplicaciones el pronóstico es perfecto. Cuando uso el nacional y popular, o escucho los pronósticos de ustedes, la verdad no pegan una. Creo que pasa lo que les sucede a ustedes con los paraguas, cuando salen con los paraguas, hay sol".