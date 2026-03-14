La contundente respuesta de la Justicia a la denuncia de Victoria Villarruel contra Eduardo Feinmann

Victoria Villarruel denunció recientemente a Eduardo Feinmann y Pablo Rossi, asegurando que los conductores incurrieron en acciones de calumnias, injurias, atentados contra el orden público y amenaza de rebelión. En medio del revuelo, los periodistas de A24 dieron a conocer la primera respuesta de la Justicia a la acción de la vicepresidenta, y el líder de El Noticiero dejó en claro que no se quedará con los brazos cruzados.

Este viernes, durante el pase entre ambos comunicadores en el mencionado canal de noticias, el abogado penalista y columnista judicial Gabriel Iezzi detalló que el fiscal Carlos Rívolo desestimó los cargos de Villarruel por considerar que no hay delito alguno cometido por Feinmann y Rossi.

Puntualmente, respecto a la acusación por calumnias e injurias, Iezzi contó que según lo que sotuvo Rívolo, eventualmente la funcionaria podría iniciar una acción civil por daños y perjuicios. De momento, el proceso penal solamente sería impulsado si así lo determinara la jueza María Servini. "El fiscal desestima la denuncia, veremos ahora qué resuelve la jueza", remarcó el panelista del programa de Eduardo Feinmann .

Pero el asunto no termina aquí, ya que Feinmann aseguró que accionaría contra Villarruel . "Yo iría por una falsa denuncia, contra la vicepresidente, directamente". En este sentido, Rossi reforzó: "Nos hizo una imputación calumniosa, con una total falta de comprensión... Me parece que la vicepresidenta y todo el grupo que la asesora, ignoran cuestiones elementales de la libertad de expresión, de fallos anteriores de la Corte Suprema de Justicia".

En tanto que Eduardo Feinmann subrayó el desatino de Victoria Villarruel de denunciarlo por cargos como los de calumnias e injurias, que actualmente se aplican en la esfera de lo privado, pero no cuando se trata de temas o hechos políticos de interés público. Para saldar el conflicto, el conductor desafió a la funcionaria a ir a juicio en un tribunal civil. "Vamos a ver quién lo gana, a ver quién pone plata del bolsillo, si ella o nosotros", deslizó picante la figura de A24.

Finalmente, Feinmann sentenció sobre Villarruel: "Esta señora quiere ser candidata a presidente... Hoy la llaman Campanita porque nada más toca la campanita en el Senado, no tiene poder... Si estando rota su imagen positiva en la sociedad, ataca a la libertad de expresión y de prensa, no me quiero ni imaginar lo que sería sienda presidente. No me quiero ni imaginar. Peligrosísimo".