Qué pidió Eduardo Feinmann que le envíen a la cárcel si va preso por la denuncia de Victoria Villarruel

El conductor ironizó sobre la acusación que le cruzó la vicepresidenta, y compartió su especial pedido en caso de terminar tras las rejas.

Eduardo Feinmann ironizó sobre los productos que le gustaría que sus seguidores le envíen a la cárcel en caso de ir preso por la denuncia que le cruzó Victoria Villarruel. La vicepresidenta accionó judicialmente contra el conductor y su colega Pablo Rossi, asegurando que los periodistas incurrieron en acciones de calumnias, injurias, atentados contra el orden público y amenaza de rebelión.

En el pase entre Feinmann y Rossi, este viernes el líder de El Noticiero de A24 deslizó con ironía: "Pide Villarruel ocho años de prisión para nosotros, quizás el juez baje el martillo en seis. No tenemos antecedentes, pero nos vamos a tener que comer seis años de prisión".

Luego, en el mismo tono Eduardo Feinmann enumeró sus pedidos en caso de que la acusación de Victoria Villarruel lo lleve a una celda. "Yo pedí Rhodesia, Nesquik y Coca light para mí. Así que si quieren, me llevan eso. Yo con eso estoy feliz", remarcó con sarcasmo.

Los pedidos de Eduardo Feinmann en caso de ir a prisión por la denuncia de Victoria Villarruel El pedido de Eduardo Feinmann si va a prisión por la denuncia de Victoria Villarruel Si bien por su edad no estaría habilitado para pedir el beneficio de prisión domiciliaria, Feinmann retrucó: "Yo acepto, con tobillera voy. Puede ser acá en el estudio directamente, y nos quedamos a dormir ahí atrás, o en Radio Mitre, y hago el programa desde ahí. No hay ningún problema".

Siguiendo con su juego, en clara alusión a los beneficios que acutalmente recibe Cristina Fernández de Kirchner en su reclusión, el conductor agregó: "El juez seguramente dictará quiénes pueden visitar o no a los dos reos, el reo Rossi y el reo Feinmann".