Causa SIRA: filtraron polémicos videos de Martín Migueles con mujeres, fiestas en el exterior y propiedades de lujo

El teléfono celular de Martín Migueles, empresario, financista y estrecho exsocio de Elías Piccirillo , sigue arrojando material explosivo. Lo que comenzó como una investigación sobre un presunto “circuito paralelo” de importaciones ya sumó audios, chats y videos que lo acorralan. Ahora, la Justicia posó la lupa sobre una serie de grabaciones que exponen el nivel de impunidad y el derroche de quien es señalado detrás del cobro de 'cometas' en el sistema SIRA.

En las últimas horas, diversos videos mostraron a la pareja de Wanda Nara rodeado de mujeres y a bordo de un vehículo en el exterior: “Nos estamos yendo al Coco Bongo a romperla toda, papá. Si el dólar está... ¿cuánto está en Argentina? Está un pedazo, perro. Subime la cumbia, bebé”.

En otra secuencia, presume una enorme camioneta azul metálico en plena Ciudad de Buenos Aires (“Mirá lo que es rope”, invirtiendo la palabra perro), y no escatima en mostrar una mansión con pileta de borde infinito, hidromasaje y un fogonero VIP, dedicándole el tour virtual a un conocido que se había ausentado.

Detrás de los relojes importados y el champagne en el Caribe, hay una matriz delictiva que la Justicia intenta desentramar. La causa apunta a desbaratar una red de gestores y financistas que, entre 2022 y 2023, habría funcionado como el peaje obligatorio para sortear el duro cepo cambiario.

Según consta en el expediente judicial, la banda que integraba Migueles prometía destrabar las autorizaciones de importación (SIRA) en un tiempo récord de entre una semana y diez días, un trámite que a cualquier empresa le llevaba meses de agonía. El costo: un soborno que oscilaba entre el 10% y el 15% del monto total involucrado, cotizado a valor del dólar blue, para poder acceder al dólar oficial del Banco Central.