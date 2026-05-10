La fuerte denuncia que involucra a Maxi López y pone en juego 100 mil dólares: el polémico motivo

El jugador enfrenta una denuncia millonaria por destrozos en un departamento del Chateau. El conflicto se centra en 140 millones de pesos y una contraofensiva judicial.

El escándalo volvió a golpear la puerta de Maxi López, pero esta vez no se trata de su vida sentimental, sino de un conflicto inmobiliario en el Chateau Libertador. Según se reveló en Infama (América TV), el exdelantero se encuentra en medio de una disputa judicial con una exinquilina, una abogada oriunda de La Plata, tras la entrega de un departamento en condiciones "detonadas".

La propiedad en cuestión está ubicada en el piso 35 de la emblemática torre. Según el informe presentado, la inquilina, identificada como Natalia, le devolvió las llaves a López a principios de 2024. Sin embargo, al ingresar a la propiedad, el entorno de Maxi se encontró con un escenario desolador: pisos rayados, paredes dañadas, el anafe quemado y electrodomésticos fuera de servicio. Ante este panorama, el futbolista decidió no devolver el depósito (una suma cercana a los 7 mil dólares) y avanzar con las reparaciones, cuyo costo ascendió a los 90 mil dólares.

La contraofensiva Embed - Maxi López, denuncia

La respuesta de la abogada platense no se hizo esperar. Lejos de aceptar los cargos, inició una contradenuncia contra el exjugador. Según la información aportada por una de las vecinas, el argumento de la defensa de la inquilina sería que, durante el período en que ella alquilaba el inmueble, hubo unos días en los que se ausentó y Maxi López habría utilizado el departamento.

Según Natalia, los daños reclamados habrían ocurrido en ese breve lapso de tiempo o serían responsabilidad del propio dueño. "Ella se agarra de esos días en los que estuvo Maxi para decir que él es el responsable de los destrozos", señalaron en la mesa.