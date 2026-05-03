En una charla íntima, Maxi López rompió el silencio y arremetió contra Wanda Nara: "Siempre quise..."

El exjugador habló de su pronta llegada a la Argentina y del deseo de estar más cerca de sus hijos. La nostalgia se apoderó del pensamiento y no evitó hablar de su expareja.

Tras 21 años viviendo en el exterior y luego de 15 mudanzas a lo largo de su carrera profesional, Maxi López decidió echar raíces nuevamente en Argentina. La noticia de la compra de su nueva casa no solo marca un cambio geográfico, sino también el cierre de una etapa dolorosa marcada por la lejanía familiar y los ya conocidos conflictos con su exesposa.

En una profunda charla, el exdelantero abrió su corazón y detalló el enorme costo personal que pagó por estar lejos de la cotidianeidad de sus hijos durante más de una década, y con un fuerte desplante a Wanda Nara, soltó el tema sin escatimar en detalles.

"Siempre quise estar" maxi lopez familia (2) Maxi López junto a Daniela y sus hijos. IG @officialmaxilopez

"Hoy firmé. Hace un ratito", confesó López al inicio del encuentro, visiblemente conmovido por concretar la compra de su nuevo hogar. Al ser consultado sobre si el objetivo de este gran paso era finalmente lograr la unión familiar en un solo lugar, su respuesta fue categórica al admitir que se vuelve "loco" de felicidad por la posibilidad de tener a todos juntos. Reconoció que esta es la mudanza más compleja de su vida, no por la logística, sino por la carga emocional que implica recuperar el tiempo perdido tras tantos años de ausencia.

maxi lopez familia Maxi López y sus tres hijos. Constantino, Benedicto y Valentino. IG @officilamaxilopez El momento de mayor tensión en la entrevista ocurrió cuando se abordó la etapa en la que el exfutbolista no pudo seguir el día a día del crecimiento de sus hijos. López calculó que fueron entre 10 y 12 años de una situación sumamente difícil. Fue en ese contexto donde deslizó la frase que responsabiliza directamente a Wanda Nara por los obstáculos en el vínculo: "Por más allá de que no pude estar presente o no me dejaron, no importa... Está esa proximidad con ellos y nunca se perdió". Con esas palabras, revivió años de disputas mediáticas y legales, asegurando que su falta de presencialidad no fue una elección, sino producto de barreras externas.