Fernanda Iglesias lanzó una fuerte bomba que involucraría a una figura de la televisión: "Cuernos"

La panelista de Puro Show sorprendió a todos al compartir una información impactante y dejó a sus seguidores totalmente intrigados.

La periodista habló sin pelos en la lengua. Foto: captura de video/ El Trece.

Fernanda Iglesias es conocida en el mundo periodístico por decir lo que piensa y no tener miedo al enfrentarse a diferentes personalidades del mundo de la farándula. En las últimas horas se volvió viral luego de unas fuertes historias que compartió en su Instagram.

La panelista de Puro Show, que supo también trabajar con Ángel de Brito en LAM, compartió un adelanto de una información que le llegó y que tendría a una figura de la televisión como protagonista.

"La expanelista con el productor general. El marido me mira las historias, ella me bloqueó", comenzó escribiendo, dejando intrigados a todos sus seguidores y causando un enorme revuelo en las redes sociales.

La fuerte historia de Fernanda Iglesias que intrigaron a todos Fernanda Iglesias - información El llamativo posteo de Fernanda Iglesias. Foto: Instagram / @ferigleok.

Esto no es todo, ya que siguió dando detalles: "Igual la banco porque él le mete muchos los cuernos". Por el momento no dio nombres y prometió seguir con el enigmático en las próximas horas.