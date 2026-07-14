"Morocha espléndida": se filtró quién es la mujer que enamoró a Facundo Arana tras separarse de María Susini

Fernanda Iglesias reveló en Puro Show la identidad de la mujer con la que Arana está iniciando una nueva historia de amor.

Las especulaciones sobre la vida sentimental de Facundo Arana volvieron a instalarse en los últimos meses, especialmente por los comentarios que apuntaban a una posible reconciliación con María Susini. Sin embargo, una nueva versión cambió por completo el panorama y asegura que el actor estaría comenzando una nueva historia de amor.

La encargada de dar a conocer la información fue Fernanda Iglesias en Puro Show. Antes de confirmarlo, explicó que la noticia llevaba tiempo circulando, pero que necesitaba reunir pruebas para hacerla pública.

La periodista dio la información en Puro Show y reveló la identidad de la mujer con la que está el actor. Captura de pantalla Youtube Eltrece. "Esta es una noticia que me había llegado ya hace un tiempo largo, que la hablamos con Pochi en su momento porque nos costaba confirmarla", comentó la panelista. "Me habían dicho que este actor muy famoso estaba saliendo con esta chica, me mandaron la foto. Había unas fotos de ellos juntos pero con otras personas", sumó la periodista.

Según Iglesias, la posibilidad de una reconciliación entre Arana y Susini quedó descartada. "Para mí ellos no se reconciliaron. Él está saliendo con esta chica y ahora lo puedo confirmar porque tengo la prueba, que es la foto juntos", aseguró la comunicadora.

Arana junto a Paula Barbini. Instagram Paulabarbiniartgallery. Al brindar más detalles sobre la mujer señalada como la nueva pareja del actor, la periodista explicó: "Facundo Arana estaría ya en una nueva relación con una mujer que es madre de dos hijos adolescentes, que es artista plástica y además escribió un libro sobre la dislexia. Ella se llama Paula Barbini. Es una morocha espléndida, preciosa".