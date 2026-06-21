Tras una segunda oportunidad: Facundo Arana confesó su miedo al regresar con María Susini

Luego de atravesar una crisis que los mantuvo separados durante algunos meses, el reconocido actor reveló los temores y los desafíos de rearmar la pareja.

Facundo Arana y María Susini conforman una de las parejas más queridas y consolidadas del ambiente artístico. Sin embargo, luego de casi dos décadas de relación y la crianza de sus tres hijos en común, el vínculo sufrió un desgaste durante el último año que derivó en una separación temporal.

Hoy, con las aguas más calmas, los protagonistas decidieron volver a elegirse, aunque transitando este nuevo comienzo con mucha cautela y desde una perspectiva mucho más madura.

Facundo Arana: "Me cuesta mucho" Durante su paso por el ciclo de Ola Stream, el actor fue consultado sobre su presente sentimental y decidió hablar sin filtros para explicar cómo están viviendo esta etapa de reconexión. Al respecto, el artista detalló: "Estoy transitando un momento muy feliz porque me reencuentro con mi familia después de toda la crianza de mis hijos y de una pareja de 18 años. Las cosas cambiaron el año pasado y ahora estamos viendo de reencauzar todo, pero no quiero que sea una cosa de un minuto para el otro. Es que no puede ser así".

A pesar de la profunda alegría que le genera esta reconciliación familiar, Arana reconoció que el proceso de ir paso a paso le resulta un verdadero desafío emocional debido a su intensidad natural y a su forma de percibir el paso del tiempo. Sobre este dilema interno, el galán confesó: "Para una persona como yo, que pienso que en cualquier momento todo puede cambiar, tener esta cosa de vamos de a poco a mí me cuesta mucho".

Facundo Arana y María Susini se separaron en enero de este año. Archivo MDZ Fiel a su estilo reflexivo, profundizó en los motivos detrás de esa ansiedad por recuperar el tiempo perdido y abrazar el presente de forma inmediata. "No sé si mañana voy a estar acá. O sea, deseo con toda mi alma morirme a los 109 años, pero no lo sé. Entonces esta cosa de la distancia con un plan me cuesta mucho, me cuesta mucho", admitió frente a los conductores del programa.