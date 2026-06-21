Tras la polémica de Luzu TV, Flor Jazmín Peña ventiló su intimidad con Nicolás Occhiato y la defenestraron

Mientras el canal de streaming intenta reponerse del escándalo por la noticia falsa sobre la familia Messi, la bailarina reveló una intimidad que generó fuerte rechazo en redes.

Luzu TV atravesó sus horas más críticas el jueves, pero el fin de semana no da tregua. Tras la polémica desvinculación de Florencia Peña y su equipo de producción por difundir información falsa sobre la salud del padre de Lionel Messi, la mirada pública está puesta sobre cada movimiento del canal.

En este contexto de máxima tensión, Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña volvieron a quedar en el ojo de la tormenta. Instalados en Miami para cubrir el Mundial 2026, la bailarina relató una anécdota sumamente personal que lejos de generar simpatía, despertó una ola de críticas letales.

Flor Jazmín: "Estaba en bolas" El equipo completo de Luzu TV se encuentra conviviendo bajo el mismo techo en Estados Unidos para abaratar costos y facilitar la logística de las transmisiones. A pesar de compartir el espacio con gran parte de sus compañeros, la conductora confesó que decidió mantener una costumbre nocturna que practica en Buenos Aires, sin medir la exposición que eso significaba en una casa repleta de gente.

Durante la última emisión del programa, Flor tomó la palabra para detallar exactamente cómo descansan en la Florida. "La realidad es que nosotros no dormimos con pijama y de repente dicen que hay que ventilar todo, entonces es el momento para que la piel respire", relató frente a los micrófonos. Acto seguido, profundizó en la escena y blanqueó que Occhiato duerme en ropa interior, pero que ella prefiere hacerlo completamente desnuda.

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña. Archivo MDZ El momento de mayor incomodidad de la noche llegó cuando la influencer tomó consciencia del lugar físico en el que se encontraban. "Estaba en bolas y digo si llega a pasar algo y vuelven a entrar pidiendo ayuda a la habitación. Regalada, ¿me entendés?", confesó entre risas. La situación de extrema vulnerabilidad quedó en evidencia cuando escuchó un fuerte ruido proveniente de otra habitación, dándose cuenta de que un simple accidente de sus compañeros podría haber terminado en un encuentro incómodo.