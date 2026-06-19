En medio de la polémica, Mario Pergolini sorprendió a todos con su opinión sobre Florencia Peña

El periodista se metió en la discusión por lo que sucedió en LUZU TV con Florencia Peña y dio un mensajes totalmente inesperado.

Las repercusiones por el grave error de Florencia Peña al dar por muerto al padre de Lionel Messi en LUZU TV sumaron un nuevo capítulo. En medio de las discusiones sobre la ética periodística en el streaming y el rol de quienes lideran un ciclo, Mario Pergolini rompió el silencio y aportó su mirada analítica basándose en su trayectoria en los medios.

En Vorterix, el periodista opinó sobre lo ocurrido. "Uno siendo del medio se pone en el lugar. Hace poco nos tocó en nuestro horario la muerte del Indio Solari y uno tiene que ser más cuidadoso", expresó el conductor.

Esto fue lo que dijo Mario Pergolini sobre Florencia Peña Por otra parte, el histórico conductor de televisión y radio analizó la polémica estrategia de Peña, quien públicamente culpó a su equipo de producción por haberle dictado la noticia falsa por el auricular.

"Tiró a la producción, yo los entrego también si digo una barbaridad, no tengo ningún tipo de filtro", afirmó el comunicador.