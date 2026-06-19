Nicolás Occhiato rompió el silencio en vivo tras el error de Florencia Peña en LUZU TV

Tras la fuerte polémica que se generó en LUZU TV por la información errónea que Florencia Peña dio al aire sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, Nicolás Occhiato decidió romper el silencio y referirse públicamente a lo sucedido.

Durante la emisión de este viernes de Nadie Dice Nada, el creador del canal reconoció la gravedad del episodio y explicó que, como máximo responsable del proyecto, le corresponde asumir las consecuencias y tomar decisiones cuando ocurren situaciones de este tipo.

"Uno como cabeza de canal, ed grupo, tiene que tomar decisiones. Tiene un costo tener un canal, que uno tiene que afrontar como responsable de un canal. Uno tiene que tomar decisiones. Hay errores humanos, que le pueden pasar a cualquiera, con esos errores después el responsable soy yo del canal y tomo las decisiones que yo creo pertinente para mi canal", comenzó diciendo el periodista.

"Dicho todo esto, hablamos con la persona que teníamos que hablar, pedimos disculpas. Está todo recontra aclarado. Lo más importante es que las personas en cuestión están bien", aseguró el conductor.

El conductor también cuestionó el tratamiento que algunos medios y comunicadores hicieron del tema durante las últimas horas. En ese sentido, sostuvo que mientras se criticaba la difusión de una noticia falsa, también circularon versiones incorrectas sobre el presente de LUZU.

"También quiero decir... tanto se habló de fake news y lo único que hubo ayer fue divulgación de más fake news, de un montón de cosas que se dijeron que eran erróneas, entonces les saca bastante seriedad cuando el que se jacta de criticar y señalar con un dedo a alguien que se equivoca, porque sí, se equivocó, pidió disculpas y todo, pero el que se jacta de eso, generando más fake news no merece mi respeto ni el de nadie tampoco", lanzó Occhiato.

El conductor tomó decisiones tras el episodio. Captura de pantalla Youtube LUZU TV.

"Cuando ocurre un error no forzado y sin mala leche como lo fue, repito, yo tengo que tomar decisiones como cabeza del canal, pero hay algo que tenemos nosotros que por ahí todos los medios que ayer se jactaron de hacernos mie... no lo van a tener nunca, es una comunidad que se da cuenta de dónde hablamos, y cuando uno se equivoca pide disculpas y con cero mala leche, la comunidad entiende y banca y va a bancar siempre", afirmó el comunicador.

Nicolás Occhiato también aprovechó para desmentir algunas de las versiones que circularon tras el escándalo y aseguró que la estructura comercial del canal no sufrió modificaciones. "Y para todos los que se ponían contentos, que decían 'uh, es el fin de LUZU', no se bajó ninguna marca, seguimos acá, vamos a ir a los partidos y todo lo que se dijo también fue mentira", sostuvo el periodista.

Antes de cerrar el tema, volvió a remarcar que el conflicto ya quedó resuelto. "Como dije recién, se habló con quien se tenía que hablar, se pidieron las disculpas, está todo más que bien y eso es lo más importante", concluyó conductor.