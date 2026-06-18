La tajante decisión de Nicolás Occhiato tras la salida de Florencia Peña de Luzu TV: "Lo lamento de corazón"

El revuelo generado por la difusión de una noticia falsa trajo consecuencias irreversibles en la estructura de Luzu TV. Nicolás Occhiato, creador y director de la plataforma, decidió tomar cartas en el asunto y frenar la escalada del escándalo con una postura firme. A los minutos de lo ocurrido, el comunicado oficial difundido en las redes sociales del canal fue contundente, anunciando el ultimátum de los partícipes de "El Show del Verano".

"Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido en el aire del programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa", expresó el escrito firmado por Occhiato. "Por este motivo, las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado. Reafirmamos nuestro compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa".

Una decisión que va más allá de la desvinculación La salida de la actriz, sumada al despido del equipo de producción que le brindó la información errónea por el auricular, generó un efecto dominó que decantó en una decisión ineludible: la cancelación definitiva del programa que era conducido por Malrey y la actriz. El formato, que llevaba apenas unos meses al aire, fue retirado por completo de la grilla de programación del canal.

En las últimas horas, fue la propia exconductora del ciclo quien ratificó esta tajante determinación. Durante una breve entrevista, Florencia confirmó que mantuvo un diálogo con su histórico compañero y dejó en claro que el proyecto no continuará. "Se terminó el show del verano. Ellos te acompañan en esta y se termina para todos", aseguró con resignación.