Revelaron la drástica decisión que tomo Marley con LUZU TV por la polémica de Florencia Peña

Luego de que la actriz fuera despedida por el error que cometió en el streaming, Marley tomó una fuerte determinación con LUZU TV.

Se conoció la drástica decisión que tomó Marley con LUZU TV tras la polémica de Florencia Peña.

La controversia que sacudió a LUZU TV tras la difusión de una información errónea sobre la supuesta muerte de Jorge Messi continúa generando repercusiones. Luego de que Nicolás Occhiato resolviera poner fin a El Show del Verano, se conoció la decisión que tomó Marley con el canal de streaming.

El ciclo, que compartían Florencia Peña y Marley en su versión adaptada al streaming, quedó en el centro de las críticas después de que la actriz comunicara en vivo una noticia que jamás tuvo confirmación oficial.

Florencia Peña dio una fake news sobre Jorge Messi en el canal de streaming. Foto: captura de video YouTube / Luzu TV. En medio de este escenario, Marley permanece en Estados Unidos realizando la cobertura del Mundial 2026 junto a Ian Lucas. Aunque estaba previsto que Peña viajara próximamente para incorporarse al equipo, la situación cambió por completo y esos planes finalmente fueron suspendidos.

Consultado por LAM, Juan Otero explicó que desconoce cómo continuará el programa tras los recientes cambios. "Ale está afuera, entonces no está haciendo El Show del Verano. La que lo estaba haciendo es mamá, así que no sé cómo será eso porque lo van a tener que sacar a él también, porque él no sale todo el programa", explicó el hijo de la actriz sobre las intervenciones que el conductor realizaba desde territorio estadounidense.

Marley no seguirá en el programa, según informó Juli Argenta. Instagram Elshowdelverano. A su vez, la panelista Juli Argenta contó que la artista mantuvo una charla con el conductor y que ambos coincidieron en apartarse del proyecto. "Flor confirmó que habló con Marley y que tanto él como el productor daban un paso al costado, entendiendo esta situación", comentó la panelista.