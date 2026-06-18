Tras el exabrupto de Florencia Peña: la fuerte consecuencia que enfrenta Luzu TV en pleno Mundial 2026

El conflicto de la jornada del día jueves parece no tener fin. En las últimas horas, se confirmó una información que afecta de lleno a Luzu TV, la señal liderada por Nicolás Occhiato. Todo comenzó durante la emisión de El Show de Verano, un formato diseñado para ser llevado adelante por Florencia Peña y Marley. Sin embargo, debido a los compromisos del presentador con las grabaciones de Por el mundo durante el Mundial, la actriz quedó como la figura responsable.

La consecuencia para Luzu TV Luego del exabrupto de la mujer, Martín Salwe detalló en DDM (América TV) el complejo escenario que enfrenta la plataforma digital, revelando que, como consecuencia directa de la controversia, la señal perdió diez marcas patrocinadoras. Esta retirada masiva de sponsors representa un golpe durísimo para la costosa estructura logística que exige mantener a un equipo de trabajo en el exterior durante la concentración.

El detonante de este revuelo mediático y corporativo, que desató el enojo de las marcas, fue un grave error de chequeo informativo. Toda la polémica se originó a partir de la difusión al aire de una noticia falsa que involucraba directamente a Jorge Messi, el padre del capitán de la Selección Argentina. Este desliz generó un repudio automático y generalizado en las redes sociales, creando un clima de profunda hostilidad que las empresas anunciantes prefirieron eludir.

La última intervención de Peña Frente a la catarata de críticas y el alarmante éxodo de los anunciantes, Florencia Peña dio su versión de los hechos en una entrevista en SQP. Visiblemente afectada, la actriz y conductora se refirió al fallido momento televisivo, desligándose de la mala intención y apuntando a una falla en la comunicación con su equipo de trabajo.

"Lo primero que quiero decir es que pido disculpas de corazón. Nunca pensé que me iba a pasar algo así. Yo estaba en vivo, mi productora me dio la noticia por cucaracha", comenzó relatando la actriz. Según su testimonio, el apuro por dar la información radicó en una mala interpretación del contexto general: "Les juro por mis hijos que pensé que, como estábamos boludeando y yo no estaba conectada a la compu ni al teléfono, todo el mundo estaba hablando de algo duro y difícil. Me sentí que no estaba siendo empática y por eso lo dije".