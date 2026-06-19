Baby Etchecopar exculpó a Florencia Peña del escándalo en Luzu TV y disparó una inquietante advertencia para Nicolás Occhiato

Baby Etchecopar explicó en el editorial de su programa en A24 por qué considera que Florencia Peña no es culpable del escándalo disparado por una falsa noticia propagada desde Luzu TV. En relación al erróneo anuncio que hizo la actriz sobre el fallecimiento del padre de Lionel Messi, el conductor aseguró que el máximo responsable de tal desliz es el titular del canal de streaming, Nicolás Occhiato.

"En la radio hoy me decían 'por qué la defendés a Florencia Peña', y yo decía que no la defiendo porque no se puede defender a alguien que no tiene la culpa, porque la culpa es del dueño del canal", empezó sin rodeos Baby Etchecopar.

Baby Etchecopar aseguró que Florencia Peña no es culpable del escándalo en Luzu TV Luego, el comunicador exculpó a la artista por no ser periodista y cargó contra Nicolás Occhiato al remarcar: "El dueño de un medio tiene que cuidar a la figura, vos tendrías que haber tomado el primer vuelo de Miami para acá, en cambio de andar cuidando a tus auspiciantes, porque la verdad es que vos ganás fortunas y a los pibes los tenés por un sueldo".

Más allá de su cuestionamiento al propietario de Luzu TV, Etchecopar también se mostró crítico con ese tipo de espacios no tradicionales al decir: "Cuando empezó este verso del streaming, me llamaron para sumarme y yo dije 'no chicos, de ninguna manera'. Yo hablo acá al micrófono, y en todo el país tengo cuatro millones de personas que me están viendo".

Baby Etchecopar disparó una advertencia para Nicolás Occhiato Siguiendo con su mirada crítica a estos medios, y en clara alusión al alcance de propuestas como Luzu TV, Baby Etchecopar reflexionó: "La inexperiencia, la ineptitud, nos lleva a creer que estos chicos son graciosos. De hecho, no sé si pagarán lo que pagamos nosotros de impuestos, de cargas sociales, de técnicos; y tienen toda la publicidad a cambio de tres pibes que hablan en el living de la casa con un micrófono... Ayer en uno de estos streaming escuché a una chica que hablaba sobre los gases con el novio, cómo los olían. Realmente, lo que me preocupa es que empresas y marcas importantes creyeron el verso y ponen fortunas a las patas de estos pibes, que sin ir más lejos hoy armaron un quilombo mundial".