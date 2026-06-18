Florencia Peña lanzó un comunicado y apuntó contra la producción de Luzu TV

Florencia Peña compartió un escrito en sus redes sociales tras la falsa información que compartió en medio del programa.

Florencia Peña fue protagonista de un nuevo escándalo en el mundo del streaming. Tras su polémica afirmación, la actriz fue desvinculada de Luzu TV y, tras lo sucedido, decidió compartir un contundente posteo.

Nicolás Occhiato sostuvo que "desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido en el aire del programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa".

La conductora de "El Show del Verano", decidió pedir disculpas con un comunicado en sus redes: "Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor".

La publicación de Florencia Peña Florencia Peña se expresó tras lo sucedido. Foto: X / @Flor_de_P. "Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié", expresó en otra parte de la publicación.

Sin embargo, aclaró que "me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué".